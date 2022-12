RC Lens Mercato : Un attaquant du RCL dans le viseur de l'AC Milan

Publié par Enzo Vidy le 15 décembre 2022 à 11:20

Après une première partie de saison convaincante chez les Sang et Or, un attaquant du RC Lens est dans le viseur de l'AC Milan.

Arrivé cet été en provenance du FC Bruges, Loïs Openda a rapidement confirmé les espoirs placés en lui. En 15 journées de Ligue 1, l'attaquant belge a déjà inscrit un total de 7 buts et s'est rapidement adapté aux efforts demandés par Franck Haise. Pour couronner le tout, le jeune joueur de 22 ans a été appelé en novembre dernier pour disputer la Coupe du monde 2022 avec la Belgique.

Malheureusement pour lui, il n'a joué que 13 petites minutes lors du premier match de poule face au Canada, remporter par les Diables Rouges 1-0. Derrière, Loïs Openda est resté sur le banc pendant les deux autres matchs, et a regardé son pays sombrer face au Maroc (0-2), avant de concéder le nul synonyme d'élimination face à la Croatie quelques jours plus tard (0-0). Lundi dernier, l'attaquant Sang et Or a fait son retour avec ses coéquipiers après des vacances bien méritées, et va pouvoir préparer au mieux la reprise du championnat. Désormais, l'objectif est de confirmer les bonnes performances qu'il a réalisées avec le RC Lens, et qui n'ont pas laissé indifférent un grand club du Scudetto.

RC Lens Mercato : Loïs Openda intéresse l'AC Milan

Si l'on en croit les informations publiées par Tuttosport, l'AC Milan apprécierait tout particulièrement le profil de Loïs Openda. Le but serait de trouver le successeur de Zlatan Ibrahimovic dont la fin de carrière semble de plus en plus proche. Le média italien précise également que le RC Lens pourrait le lâcher pour une somme d'au moins 20 millions d'euros. Sous contrat jusqu'en 2027 avec les Sang et Or, Loïs Openda a été acheté 10 millions d'euros par les dirigeants du RCL, et le voir quitter le club au bout d'une saison paraît assez improbable. Reste à savoir ce que proposeront les dirigeants milanais au RC Lens pour attirer l'attaquant belge en Serie A cet été.