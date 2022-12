ASSE Mercato : Ghoulam en passe de signer à Saint-Etienne !

Publié par Thomas le 16 décembre 2022 à 17:33

Les très bons coups s'enchaînent à l' ASSE. Après Gaëtan Charbonnier, les Verts devraient boucler la signature de Faouzi Ghoulam.

« Faouzi aujourd’hui il est dans la continuité de ce que l’on veut. Il s’entraine avec nous et après on verra ce qu’il se passera. Je répèterai toujours la même chose, c’est à la fois de son côté et du notre, lui aussi doit prendre certaines décisions quant à son avenir et nous aussi. » Avec cette déclaration en début de semaine, Laurent Batlles jetait un froid aux rumeurs annonçant une signature de Faouzi Ghoulam dans son club formateur. Pourtant, le transfert serait bel et bien en bonne voie et pourrait s’officialiser après la Coupe du monde.

Libre de tout contrat depuis cet été, l’international algérien était revenu chez les Verts la semaine passée pour s’entraîner avec le groupe professionnel. Si aucune communication n’avait été faite par l’ ASSE à ce sujet, le joueur de 31 ans était entré dans les convocations de Laurent Batlles pour les rencontres amicales face à Grenoble et Ajaccio. Alors que certaines sources évoquaient une simple remise à niveau pour le latéral gauche, tout devrait s’accélérer concernant sa signature chez les Verts.

ASSE Mercato : Le départ de Maçon bientôt pallié à Saint-Etienne

D’après les informations de Foot Mercato, Faouzi Ghoulam serait bien parti pour s’engager à l’AS Saint-Etienne. Le club ligérien, bien que discret sur ses intentions, serait en réalité enthousiaste à l’idée de conserver son ancien joueur pour le reste de la saison. Le joueur "pourrait signer très rapidement" chez les Verts et ainsi remplacer Yvann Maçon, parti rejoindre les rangs du Paris FC. L’ ASSE va proposer prochainement un contrat à l’ancien napolitain pour le convaincre de rester au moins jusqu’à la fin de l'exercice en cours pour aider le club à se maintenir en Ligue 2. Un coup important pour les Stéphanois qui ont récemment acté la venue de Gaëtan Charbonnier pour une saison et demie.