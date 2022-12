PSG Mercato : Lionel Messi fixe ses conditions à Nasser Al-Khelaïfi

Publié par JEAN-LUC D le 16 décembre 2022 à 22:33

Nasser Al-Khelaïfi et le PSG aimeraient voir Lionel Messi prolonger son contrat qui expire en juin. Pas contre cette idée, le joueur a fixé ses conditions.

Interrogé ce vendredi sur RMC dans l’émission Jérôme s’enflamme, Nasser Al-Khelaïfi a confirmé le souhait du Paris Saint-Germain de voir Lionel Messi prolonger son contrat qui expire le 30 juin prochain. « Si on veut tous les deux qu'il prolonge, il va rester. On s’était dit qu’on parlerait après la Coupe du monde. Je confirme mille fois qu’il est très heureux du club, il fait une très bonne saison. Je pense qu’il a envie de rester. On va voir, il reste un match », a déclaré le président du club de la capitale.

Arrivé librement en août 2021, l’international argentin de 35 ans pourrait ainsi poursuivre l’aventure en Ligue 1 pour une ou deux saisons supplémentaires avant d’aller prendre sa retraite aux États-Unis, à l’Inter Miami. Cependant, le septuple Ballon d’Or souhaiterait avoir certaines garanties avant de signer.

PSG Mercato : Lionel Messi prêt à prolonger avec le Paris SG, si…

Il y a quelques jours, les médias espagnols Relevo et La Cadena Ser ont révélé que Lionel Messi se dirigerait vers une prolongation avec le Paris Saint-Germain. Après une première saison compliquée en Ligue 1, la Pulga se sent désormais épanouie à Paris et se verrait bien y poursuivre l’aventure. Une tendance confirmée par le quotidien sportif L’Équipe, qui explique que le boss du PSG se serait entretenu avec le clan Messi au Qatar pour discuter d'une prolongation.

De son côté, le tabloïd britannique The Telegraph assure le natif de Rosario serait disposé à rester si « les conditions sont bonnes », c’est-à-dire le parcours du club en Ligue des Champions et le projet sportif qui va lui être présenté. Les choses pourraient donc s’accélérer dans les prochaines semaines.