PSG Mercato : Une star argentine proche d’un retour à Paris

Publié par Ange A. le 18 décembre 2022 à 07:03

Le PSG ne devrait pas définitivement refourguer un indésirable. Prêté à la Juventus, celui-ci devrait signer son retour l’été prochain.

Le mercato du Paris Saint-Germain a particulièrement été agité dans le sens des départs. Comme rarement depuis l’arrivée de QSI, le PSG a réussi à boucler plusieurs départs. Barré par la concurrence suite aux signatures de Vitinha et Renato Sanches, Leandro Paredes a notamment été prié de se trouver un nouveau point de chute. Le milieu de terrain est prêté cette saison à la Juventus de Turin. Les Bianconeri disposent d’une option d’achat estimée à plus de 22 millions d’euros. Une manne bien venue pour le Paris SG qui espère empocher un joli chèque en se séparant de l’un de ses indésirables. Seulement, le club du Piémont pourrait finir par contrarier les Rouge et bleu pour l’international argentin (50 sélections/4 buts).

PSG Mercato : Le retour de Leandro Paredes à Paris se profile

La Gazzetta dello Sport rappelle en effet que la contreperformance de la Juventus en Ligue des champions ne l’oblige plus à boucler le transfert de Leandro Paredes. La publication italienne indique en effet que l’option était sensée devenir obligatoire si les Bianconeri parvenaient à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Mais avec leur élimination précoce dès les poules et leur relégation en Ligue Europa, les Italiens ne sont plus obligés de conserver Paredes. Une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui devrait donc enregistrer le retour de son international argentin. Lequel est finaliste de la Coupe du monde avec l’Albicéleste.

Reste maintenant à savoir si ses quelques apparitions au Mondial pourraient influencer son avenir. Lequel doit s’écrire loin de Paris, malgré un contrat avec le PSG courant encore jusqu’en 2024. Au terme de la saison, il ne lui restera qu’un an de contrat avec le club de la capitale.