OM Mercato : Énorme refus, Longoria et McCourt l'ont mauvaise

Publié par Dylan le 18 décembre 2022 à 14:32

Champion d'Europe en 1993 avec l'OM, un entraîneur bien connu de la Ligue 1 a critiqué l'identité du club phocéen dans un entretien.

L'Olympique de Marseille ne réalise pas le meilleur début de saison de son histoire. Mais le club phocéen a au moins le mérite de s'accrocher après son élimination précoce en Ligue des Champions. Une série de deux victoires consécutives avant la trêve lui a permis d'entretenir le rêve d'une qualification en Coupe d'Europe. L'OM se situe actuellement à la quatrième place du championnat de Ligue 1 après 15 journées.

Avec 30 points au compteur, les hommes d'Igor Tudor comptent une longueur de retard sur le troisième (Stade Rennais) et six sur le deuxième (RC Lens). Tout reste donc possible dans la course à l'Europe, mais les erreurs de parcours seront désormais interdites en seconde partie de saison. Le calendrier de l'OM s'est néanmoins vidé après son éviction en Ligue des Champions, ce qui pourra permettre au club de mieux gérer son effectif.

Bernard Casoni pointe du doigt les dirigeants de l'OM

Le début de saison de l'Olympique de Marseille n'est pas passé inaperçu auprès des amoureux du club. Parmi eux, Bernard Casoni, champion d'Europe en 1993 avec les Phocéens. Celui qui a également entraîné le Valenciennes FC, le SC Bastia ou encore le FC Lorient a évoqué dans un entretien un éventuel retour au club. S'il ne ferme pas la porte, le technicien de 61 ans a critiqué ouvertement la nouvelle identité de l'OM, et notamment ses dirigeants.

« Je trouve que l'OM perd un peu de son identité. Même si le fait de faire revenir Jean-Pierre Papin est une excellente initiative, à voir comment il sera utilisé. Mais à la direction, il n'y a que des étrangers, l'actionnaire (McCourt) est américain, le président (Longoria) espagnol, le coach (Tudor) croate. Aucun ne connaît l'identité du club, il n'y a pas de Marseillais. Il y a des gens qui ont écrit l'histoire de l'OM et qui mériteraient d'être là » a ainsi déclaré Casoni auprès du YouTubeur Franek. Des propos qui ne devraient pas passer dans le clan phocéen.