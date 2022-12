PSG Mercato : Après Endrick, Campos essuie un autre échec au Brésil

Publié par JEAN-LUC D le 26 décembre 2022 à 14:55

Intéressé par Endrick, Luis Campos n’a pu rien faire face au Real Madrid qui a signé le prodige de Palmeiras. Ce ne sera pas le seul échec du PSG.

Convoitée par presque tous les grands clubs européens, notamment le Paris Saint-Germain qui a formulé une offre concrète de 60 millions d’euros, la pépite brésilienne Endrick a fait le choix de rejoindre le Real Madrid. La Maison Blanche a bouclé l’opération pour 72 millions d’euros, bonus et diverses primes. Encore mineur, le jeune compatriote va attendre jusqu’à sa majorité, soit à l’été 2024 pour rejoindre son nouveau club. Après cet échec, le Paris Saint-Germain va encore devoir tirer un trait sur un autre prodige brésilien.

PSG Mercato : Andrey Santos sur le point de s'engager à Chelsea

Après Endrick, le Paris Saint-Germain n’aura pas également Andrey Santos. Le milieu de terrain de Vasco de Gama serait sur le point de s’engager en faveur de Chelsea. En effet, selon les informations recueillies par le journaliste Alexis Bernard, « après plusieurs mois de discussions, le PSG semble être distancé. À l’heure où nous écrivons ces lignes, Paris est en effet devancé par un club anglais : Chelsea. Nos sources indiquent qu’Andrey Santos file tout droit vers les Blues. Le club de Thiago Silva semble avoir été le plus rapide dans ses démarches vis-à-vis du joueur comme de Vasco de Gama. »

Toujours selon la même source, les Blues devraient finaliser le deal à hauteur de 40 millions d’euros, bonus et primes compris. Une tendance confirmée par la chaîne ESPN, qui assure que les dirigeants de Chelsea et leurs homologues de Vasco de Gama seraient parvenus à un accord pour l’international brésilien des moins de 20 ans. Malgré l’intérêt de Manchester City, Newcastle, du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain, le milieu central de 18 ans devrait devenir un nouveau joueur des Blues lors du prochain mercato hivernal. Après Endrick, le Paris SG va donc voir Andrey Santos lui filer sous le nez. Le club londonien et le jeune compatriote de Neymar étant également parvenus à un accord contractuel.