FC Barcelone Mercato : Un crack brésilien s'éloigne du Barça !

Publié par Thomas G. le 25 novembre 2022 à 10:12

Interdit de recrutement par la Liga cet hiver, le FC Barcelone souhaiterait s'attacher les services d'un espoir brésilien qui affole l'Europe cet été.

Le retour de Joan Laporta en tant que président du Barça a permis aux Blaugranas de démarrer un nouveau projet. Le dirigeant catalan a modifié la politique du club en réduisant la masse salariale et en mettant en place plusieurs leviers économiques. Le nouveau projet du Barça consiste également à recruter des jeunes talents pour les faire progresser au FC Barcelone. La priorité est de recruter un nouveau milieu de terrain pour remplacer Sergio Busquets, en fin de contrat. Les Blaugranas sont intéressés par le jeune prodige brésilien, Andrey Santos (18 ans).

L’espoir auriverde est un milieu de terrain moderne, capable d’être performant en défense et en attaque. Andrey Santos profite de sa qualité technnique et de sa vélocité pour récupérer des ballons puis éliminer ses adversaires. Le FC Barcelone souhaiterait le recruter cet été, mais le dossier a pris une nouvelle tournure cette semaine. Selon les informations de Sport,Newcastle serait entré dans la course à la signature d’Andrey Santos. Les Magpies, actuels 3e de Premier League souhaiterait recruter la pépite de Vasco de Gama pour l’associer à son compatriote, Bruno Guimarães. Le média espagnol précise que l’arrivée de Newcastle est une mauvaise nouvelle, une surenchère est désormais à prévoir pour le Barça.

FC Barcelone Mercato : Le Barça retrouve de l’ambition pour 2023

En plus d’Andrey Santos, le FC Barcelone s’active en coulisse pour se renforcer en 2023. Les Blaugranas ont beaucoup d’ambition après deux années difficiles. Les dirigeants du Barça négocient actuellement avec Martin Zubimendi et Ruben Neves, l’un des deux pourrait succéder à Sergio Busquets.

En parallèle, les Blaugranas sont encore en course pour la signature de l’international allemand Youssoufa Moukoko. Le prodige du Borussia Dortmund sera libre de tout contrat en juin prochain et le FC Barcelone veut profiter de cette aubaine. Le Barça devrait également recruter un nouvel arrière droit en 2023. Arnau Martinez, Juan Foyth et Malo Gusto sont pistés.