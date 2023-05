Lucas Piton, défenseur brésilien est annoncé dans le viseur de deux clubs français, dont l’un serait le LOSC, qui est en quête de renfort au poste d’arrière gauche.

Mercato LOSC : Le défenseur Lucas Piton visé par Lille ?

Selon les informations d’Ekrem Konur, « deux clubs du championnat de France surveille la situation de Lucas Piton ». Le journaliste turc ne dévoile pas l’identité des deux équipes intéressées par les services de l'arrière latéral gauche de Vasco de Gama, mais le LOSC serait d’un des prétendants si l’on en croit But Football Club.

« L’identité des deux clubs n'a pas filtré mais le LOSC pourrait en faire partie, lui qui a du mal à se trouver un latéral gauche indiscutable », indique la source, tout en justifiant cette piste brésilien. « Depuis le début de la saison, Paulo Fonseca est contraint d'alterner entre Gabriel Gudmundsson et Ismaily au gré des blessures. Mais ni le Suédois de 24 ans, ni son aîné brésilien de 33 ans n'ont convaincu. D'où, peut-être, la volonté de renforcer ce poste essentiel dans le football moderne…»

Formé au SC Corinthians (Brésil), Lucas Piton (22 ans) est un polyvalent joueur. En plus de son poste de prédilection, il veut également évoluer un peu plus haut dans une position de milieu de gauche. Il est sous contrat au Brésil depuis janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2026. Selon le site spécialisé Transfermarkt, la valeur marchande de Lucas Piton est estimée à 6 millions d'euros. Pour l'instant, le LOSC ne parle pas de mercato, mais se concentre plutôt sur la fin de la saison. En effet, les Dogues sont 5es et peuvent décrocher une place en Coupe d'Europe s'ils finissent dans le top 5 du championnat, à l'issue des 5 dernières journées. C'est donc l'objectif des Lillois en ce moment, avant de se pencher véritbalement sur les transferts de l'été.