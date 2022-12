Equipe de France : La grande annonce de Lloris sur son avenir

Publié par Ange A. le 19 décembre 2022 à 06:39

Capitaine de l’équipe de France, Hugo Lloris a jeté un froid sur son avenir en sélection après la défaite en finale de Coupe du monde.

Hugo Lloris ne soulèvera pas à nouveau le trophée Jules Rimet. Dimanche, l’équipe de France s’est inclinée aux penalties en finale de la Coupe du monde contre l’Argentine. Une déception pour le portier. Le capitaine des Bleus estime que les Bleus n’ont jamais réussi à prendre le dessus sur l’Albicéleste. « On a été trop réaction dans cette finale et c’était presque un match de boxe. On s’est rendu coup pour coup, le seul regret qu'on peut avoir c’est d’avoir complètement raté notre première mi-temps. Mais malgré cela, on n’a rien lâché. On y a cru jusqu’au bout. Il fallait un gagnant », a confié le gardien de Tottenham au micro de TF1 avant d’être interrogé sur son avenir.

Equipe de France : Lloris botte en touche pour son futur

Le gardien de l’équipe de France ne souhaite pas encore s’exprimer sur son futur avec les Bleus. Hugo Lloris veut se donner du temps pour surmonter cette épreuve. Au Qatar, le portier à qu’il ne reste plus qu’un an de contrat chez les Spurs est a franchi la barre des 145 sélections. L’ancien Lyonnais est devenu le recordman des sélections avec l’équipe nationale. Champion du monde en 2018 et vainqueur de la Ligue des nations, il ne lui manque plus que l’Euro pour compléter son palmarès avec les Bleus. Reste maintenant à savoir si le portier bientôt âgé de 36 ans sera de l’aventure à l’Euro 2024. Sa réponse sera connue après avoir digéré cette défaite.

« Je ne veux pas répondre à cette question. J’ai besoin d’un peu de recul, de prendre de la hauteur. On verra dans quelques semaines. On sort vidés d’un tournoi comme ça. On a juste envie de retrouver les siens », a lâché le sociétaire de Tottenham.