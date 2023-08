Tandis que l'OM s'active dans le sens des départs ces derniers jours, un joueur annoncé partant devrait finalement rester à Marseille cette saison.

Mercato OM : Simon Ngapandouetnbu ne quittera par le club cet été

Troisième dans la hiérarchie des gardiens, Simon Ngapandouetnbu s'attend à avoir peu de temps de jeu cette saison dans les cages marseillaises. En effet, Pau Lopez semble intouchable en tant que titulaire, et l'OM a fait revenir Ruben Blanco après son prêt pour occuper le rôle de doublure. Un avenir qui semble bouché pour le portier camerounais, qui devrait finalement rester à l'Olympique de Marseille, même si la tendance était à un départ cet été.

En effet, cela faisait plusieurs semaines que la rumeur d'un départ en prêt de Simon Ngapandouetnbu tournait dans la presse, mais cela serait désormais remis en cause. Si l'on en croit les informations de La Minute OM, confirmée par Foot Mercato, le joueur va rester à l'OM cette saison, en dépit du manque de temps de jeu. Le gardien de but de 20 ans va donc conserver sa place de troisième gardien dans la hiérarchie du club marseillais durant les prochains mois.

Pas de changement pour les gardiens à l'OM

Etant donné que Simon Ngapandouetnbu va rester à l'OM cette saison, il ne devrait pas y avoir de changement en ce qui concerne la hierarchie des gardiens de but à l'Olympique de Marseille cet été, malgré le fait que l'effectif de Marcelino connait de grands bouleversement ces derniers mois, avec le départ de plusieurs cadres, notamment Mattéo Guendouzi, qui va quitter la Canebière dans les prochaines heures pour rejoindre la Lazio Rome.

Ainsi, Pau Lopez, qui se montre assez correct depuis l'entame de ce nouvel exercice, reste le titulaire. Des rumeurs évoquaient le possible transfert d'un gardien plus réputé cet été. Le nom d'Hugo Lloris est d'ailleurs sorti dans la presse, mais les dirigeants olympiens ne semblent pas avoir suivi cette piste jusqu'au bout, et devrait conserver la hiérarchie actuelle.