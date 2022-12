Stade Rennais Mercato : Accord verbal pour un défenseur du SRFC

Publié par Enzo Vidy le 20 décembre 2022 à 13:13

Alors qu'un défenseur devrait rapidement revenir en Bretagne, le Stade Rennais a déjà un accord avec le FC Séville pour un prêt.

Arrivé le 5 juillet 2021 en provenance du RC Lens contre un chèque de 16,5 millions d'euros, Loïc Badé n'a jamais réussi à s'imposer au Stade Rennais. Lors de sa première saison avec le SRFC, il dispute seulement 14 matches et ne répond absolument pas aux attentes de Bruno Genesio. Lors du dernier mercato estival, et après seulement une rencontre disputée en tout début de saison face à l'AC Ajaccio, le défenseur de 22 ans est prêté par les dirigeants rennais du côté de l'Angleterre, à Nottingham Forest.

Mais là encore, rien ne se passe comme prévu pour l'ancien lensois qui ne dispute aucun matchs en compétition officielle les premières semaines. En accord avec le club anglais, le Stade Rennais demande à ce que Loïc Badé ne joue aucun match jusqu'au prochain mercato, dans le but de pouvoir le prêter dans un autre club au mois de janvier.

Stade Rennais Mercato : Accord verbal avec le FC Séville pour Loïc Badé

Annoncé avec insistance au FC Séville depuis quelques jours, Loïc Badé semble de plus en plus proche de l'Andalousie pour la deuxième partie de saison. Si l'on en croit les dernières informations dévoilées par l'émission espagnole El Chiringuito TV, le Stade Rennais et le FC Séville auraient déjà un accord verbal commun pour le prêt avec option d'achat du joueur de 22 ans.

Dirigé par Jorge Sampaoli depuis peu, le FC Séville cherche à renforcer sa défense, et le profil de Loïc Badé correspond parfaitement au système de jeu que veut mettre en place l'ancien coach de l'OM. Pour l'ancien joueur du RC Lens, l'opportunité est parfaite pour espérer relancer sa carrière qui connaît un véritable coup d'arrêt depuis plus d'un an maintenant.