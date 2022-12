Stade Rennais Mercato : Un défenseur du SRFC visé par le FC Séville

Publié par Enzo Vidy le 14 décembre 2022 à 17:45

Alors qu'il devrait faire son retour au Stade Rennais lors du mercato hivernal, un défenseur du SRFC est convoité par le FC Séville.

Arrivé au Stade Rennais le 5 juillet 2021, en provenance du RC Lens, contre un chèque de 16,5 millions d'euros, Loic Badé vit des moments assez difficiles. Prêté à Nottingham Forest en septembre dernier, le défenseur central n'a pas disputé le moindre match en compétition officielle avec le club anglais, et n'est quasiment jamais appelé par son entraîneur. Une situation dont est grandement responsable le Stade Rennais, qui a passé un accord avec Nottingham en octobre dernier afin que Loic Badé ne joue pas de match officiel.

La raison est simple, les dirigeants bretons veulent prêter une seconde fois leur défenseur dès son retour, chose qui n'aurait pas été possible si le principal intéressé avait joué la moindre rencontre sous le maillot anglais. Il est donc certain de voir Loic Badé revenir en Bretagne lors du prochain mercato, dans le but de vite repartir dans un autre club, qui pourrait être une écurie espagnole d'après les toutes dernières informations.

Stade Rennais Mercato : Le FC Séville s'intéresse à Loic Badé

Si l'on en croit les révélations publiées par l'émission espagnole, El Chiringuito, le FC Séville songerait sérieusement à s'attacher les services du défenseur central rennais. Il est même précisé que le directeur sportif du club andalou serait déjà en négociation pour convaincre le joueur de venir à Séville. Le club espagnol serait à la recherche d'un prêt pour boucler l'opération. Sous contrat jusqu'en 2026 avec le Stade Rennais, Loic Badé a disputé un match cette saison avec les Rouge et Noir, c'était pour le compte de la 3e journée de Ligue 1 face à Ajaccio au Roazhon Park (2-1). Depuis, le joueur de 22 ans n'a pas rejoué un seul match et espère pouvoir relancer sa carrière dans les prochaines semaines.