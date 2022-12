Real Madrid Mercato : Ancelotti coche le nom d'un champion du monde

Publié par Thomas G. le 20 décembre 2022 à 15:00

Impressionné par ses performances, Carlo Ancelotti aurait réclamé la signature d'un champion du monde argentin au Real Madrid.

Le Real Madrid a de grandes ambitions pour l’année 2023, les Merengues pourraient faire le "back-to-back" en remportant la Liga et la Ligue des Champions. Les Madrilènes pourraient également profiter de la fin des travaux du Santiago Bernabeu pour réaliser un mercato XXL cet été. Dans cette optique, le Real Madrid aurait déjà coché les noms des deux priorités du prochain mercato estival. Les Merengues souhaiteraient recruter Jude Bellingham et Enzo Fernandez.

L’international argentin a confirmé son bon début de saison avec Benfica en remportant la Coupe du monde avec l’Argentine. Enzo Fernandez a été l’un des grands artisans du troisième titre mondial de l’Albiceleste. Ses performances au Qatar ont convaincu Carlo Ancelotti qui souhaiterait le recruter à tout prix l’été prochain. Selon les informations de Fichajes, l’entraîneur italien aurait demandé à Florentino Perez de faire un effort financier pour recruter Enzo Fernandez. À l’heure actuelle, Liverpool aurait un avantage sur le Real Madrid. Les Merengues pourraient passer à l’action dans les prochains jours en transmettant une première offre à Benfica. Les Lisboètes pourraient accepter une offre de 85 millions d’euros pour laisser partir le prodige argentin.

Real Madrid Mercato : Le Real prépare un mercato XXL

En parallèle des dossiers Jude Bellingham et Enzo Fernandez, le Real Madrid doit prendre une décision concernant Dani Ceballos et Marco Asensio. Les deux espagnols sont en fin de contrat avec le Real et leurs avenirs sont toujours incertains. Les Merengues pourraient sacrifier Dani Ceballos et Marco Asensio afin de préparer la venue de Jude Bellingham et Enzo Fernandez. Les dirigeants du Real Madrid pourraient ainsi continuer la restructuration de l’effectif de Carlo Ancelotti grâce à ses transferts. Enzo Fernandez (21 ans) et Jude Bellingham (19 ans) pourraient devenir les têtes de gondole du nouveau projet galactique des Merengues.