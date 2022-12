Real Madrid Mercato : Un cadre du Real se rapproche d'un départ

Publié par Thomas G. le 20 décembre 2022 à 10:13

Barré par une forte concurrence au Real Madrid, un milieu espagnol pourrait changer d'air lors du mercato hivernal pour se relancer.

Le Real Madrid pourrait se montrer actif lors du mercato hivernal. Les Madrilènes souhaiteraient vendre plusieurs joueurs de l’effectif. L’objectif des Merengues est de restructurer le groupe de Carlo Ancelotti afin de préparer le mercato estival. Le milieu espagnol, Dani Ceballos, pourrait ainsi quitter le Real dans les prochaines semaines. Cette saison, le maître à jouer de 26 ans a été l’un des joueurs les moins utilisés par Ancelotti. Le milieu espagnol fait face à une forte concurrence à son poste au Real Madrid. Toni Kroos, Luka Modric, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, ou encore Eduardo Camavinga sont devant lui dans la hiérarchie. À six mois de la fin de son contrat, Dani Ceballos aimerait obtenir des garanties sur son temps de jeu.

Les dirigeants du Real Madrid pourraient décider de vendre l’ancien espoir espagnol pour éviter un départ libre en juin prochain. Malgré son faible temps de jeu avec les Merengues, Dani Ceballos garde une très belle cote sur le marché des transferts. Son club formateur, le Betis Séville, serait très intéressé par un retour du milieu espagnol. Les Sévillans devront néanmoins faire face à la concurrence de deux clubs de Premier League pour recruter le milieu du Real Madrid.

Real Madrid Mercato : Dani Ceballos intéresse la Premier League

Selon les informations de Fichajes, le Betis Séville ne serait plus favori pour accueillir Dani Ceballos cet hiver. Les Sévillans n’ont pas les moyens financiers pour recruter le milieu du Real Madrid cet hiver et cette situation pourrait profiter à deux clubs anglais : Wolverhampton et Arsenal, qui seraient intéressés par une arrivée de Dani Ceballos.

Le nouvel entraîneur des Wolves, Julen Lopetegui, connaît bien le milieu espagnol, puisqu'ils avaient collaboré au Real Madrid. Wolverhampton pourrait lui permettre de retrouver du temps de jeu et de se relancer. Dans le même temps, Dani Ceballos pourrait retourner à Arsenal, deux ans après son premier passage dans le Nord de Londres. Les Gunners sont à la recherche d’un nouveau milieu de terrain pour suppléer Granit Xhaka et Thomas Partey. Reste à savoir si Dani Ceballos acceptera de quitter le Real Madrid pour à nouveau jouer les seconds couteaux.