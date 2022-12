OM Mercato : Un nouveau prétendant se signale pour Dimitri Payet

Publié par Timothée Jean le 10 décembre 2022 à 00:32

En difficulté à l’ OM, Dimitri Payet pourrait vivre un mercato hivernal très mouvementé. Un prétendant inattendu se positionne déjà pour le recruter.

Le prochain mercato hivernal s’annonce très mouvementé du côté de l’ OM. Si le président Pablo Longoria compte faire venir de nouvelles recrues, plusieurs membres du vestiaire phocéen risquent de faire leurs valises dès cet hiver. C’est notamment le cas de Gerson, toujours en instance de départ. Relégué au rang de remplaçant depuis l’arrivée d’Igor Tudor, le milieu de terrain brésilien est déterminé à rejoindre Flamengo. Et il n’est pas le seul susceptible de s’en aller.

Grand perdant du début de saison de l’Olympique de Marseille,Dimitri Payet risque lui aussi de mettre les voiles. Comme L’Équipe l’indiquait récemment, le capitaine marseillais fait partie de trois joueurs que l’ OM aimerait mettre à la porte dès l’ouverture du prochain mercato. D’autant plus que ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour l’accueillir. Courtisé depuis de longtemps par les Tigres de Monterrey, Dimitri Payet est désormais ciblé par un candidat pour le moins inattendu.

OM Mercato : Dimitri Payet dans le viseur du FC Séville

Dorénavant à la tête du FC Séville, Jorge Sampaoli a fait savoir que Gerson n’était pas le seul joueur de l’ OM qu’il aimerait recruter cet hiver. Le technicien argentin apprécie aussi fortement le profil de Dimitri Payet qu’il souhaiterait avoir sous ses ordres en Andalousie. « J'ai vraiment apprécié mon dernier passage à Marseille (…) Payet, Gerson, Kamara, Saliba... ce sont des joueurs que j'ai vraiment appréciés », a confié Jorge Sampaoli dans une interview accordée à la chaîne Twitch du FC Séville.

Le technicien a eu une belle relation avec ces 4 joueurs lors de son passage sur le banc de l’ OM. Sauf que Boubacar Kamara et William Saliba, qui évolue à présent à Aston Villa et Arsenal, semblent inaccessibles pour le FC Séville. Car il n’y’a quasiment aucune chance que leur club respectif décide de les laisser filer et encore moins en plein milieu de saison. Toutefois, il pourrait avoir une ouverture pour Gerson et Dimitri Payet. Il reste à savoir si Jorge Sampaoli passera à l’action pour ses deux anciens cadres. L’hiver promet d’être agité à Marseille.