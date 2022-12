ASSE : Une bonne nouvelle tombe à Saint-Etienne, après Charbonnier

Publié par ALEXIS le 20 décembre 2022 à 20:45

Une bonne nouvelle est tombée à l’ ASSE, à la suite de l’arrivée de Charbonnier. Un joueur blessé fait son retour à l’entrainement avant le match à Annecy.

L’ ASSE entame à partir de mercredi, sa dernière semaine de préparation. Dernier au classement de la Ligue 2 avant la longue trêve relative à la Coupe du monde 2022, les Stéphanois se déplacent à Annecy, le 26 décembre, lors de la 16e journée. Avant se rendez-vous, Laurent Batlles a programmé 6 séances d’entrainement, du mercredi à dimanche, dont deux le jeudi 22 décembre. En attendant l’ouverture du Mercato hivernale et les renforts annoncés par la direction de l’AS Saint-Etienne, le club ligérien a déjà recruté Gaëtan Charbonnier (34 ans) sous la forme de joker. Officialisé dans le Forez vendredi, l’avant-centre en provenance de l’AJ Auxerre postule dans le groupe de Laurent Batlles contre le FC Annecy.

ASSE : Abdoulaye Bakayoko annoncé à l'entrainement collectif cette semaine

Un autre joueur, Abdoulaye Bakayoko, est également apte pour figurer dans le groupe de l’ ASSE. Blessé à la cheville, Abdoulaye Bakayoko (20 ans) a mis la trêve du Mondial à profit pour se remettre. Selon les informations du quotidien Le Progrès, le jeune défenseur devrait faire son retour à l’entrainement collectif cette semaine. Si son retour dans le groupe se déroule sans souci, il pourrait être convoqué pour le match contre le FC Annecy en Haute-Savoie, lors de la reprise du championnat, lundi. Le retour de l’arrière central à l'entrainement collectif est en tout cas une bonne nouvelle pour le coach des Verts, qui a tant besoin d’assurance en défense.

Pour rappel, l’ ASSE a la plus mauvaise défense de Ligue 2 avec 28 buts concédés en 15 journées, en plus d'être la lanterne rouge. A noter aussi que deux défenseurs centraux : Mickaël Nadé (23 ans) et Saïdou Sow (20 ans) ne rentrent plus dans les plans de Batlles et sont sur le départ cet hiver.