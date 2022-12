Stade Rennais : Le discours incroyable de Mandanda lors de la finale !

Publié par Thomas le 21 décembre 2022 à 09:15

Véritable taulier du Stade Rennais, Steve Mandanda a pris la parole durant la mi-temps de France-Argentine dimanche, avec un discours intense.

Comme en 2018, l’Equipe de France a fait chavirer ses supporters lors de la Coupe du Monde, actant une nouvelle fois sa place pour la finale. Si l’issue s’est finalement révélée moins heureuse pour la bande à DD qu’il y a 4 ans, les fans tricolores gardent en tête une équipe valeureuse et attachante, qui a su déjouer les pronostics tout le long de la compétition. Mais ce joli parcours, au-delà de Deschamps et ses cadres, est également à mettre au crédit de certains remplaçants, qui ont toujours su se sacrifier pour le groupe. À l’image d’un Adil Rami ou Presnel Kimpembe en 2018, qui jouissaient d’un rôle d’ambianceurs, l’Equipe de France a pu compter cette année sur Steve Mandanda, dont le leadership a grandement compté en interne.

Aligné contre la Tunisie lors du 3e match de la phase de groupe, le portier du Stade Rennais a joué un rôle majeur lors des dernières rencontres tricolores. Comme le révèle hier soir le documentaire exclusif de TF1 Merci les Bleus, le joueur de 37 ans a pris la parole lors de la mi-temps de la finale France-Argentine. Alors que l’Equipe de Didier Deschamps était menée 2-0 aux termes d’une prestation inquiétante, El Fenomeno a livré un discours choc sous les yeux de son sélectionneur et de tous les cadres du groupe. " Il y a 2-0 c’est fait ! Après c’est ce qu’on veut, soit on retourne le match, on l’a tous fait une fois retourner le match. Et c’est possible ! Mais faut rentrer sur le terrain avec un autre état d’esprit les gars, ce n’est pas possible de faire ça, déclare le gardien du SRFC avant d’enchaîner. Finale les gars, merde on a tout fait pour ça ! "

Stade Rennais : Mandanda avait aiguillé Deschamps contre le Maroc

Preuve de l’importance de Steve Mandanda dans le groupe France lors du Mondial, le joueur du Stade Rennais a influencé un changement contre les Lions de l’Atlas en demi-finale, qui s’est par la suite révélé décisif. Alors que son équipe était acculée contre des Marocains conquérants, le gardien breton est parti voir son coach pour lui suggérer un changement. Alors qu’Ousmane Dembélé baissait en intensité sur son côté droit, El Fenomeno indique au staff tricolore qu’ils seraient bien inspirés de sortir le Barcelonais pour du sang neuf. " Faut Kingsley ? " demande alors dans un premier temps Guy Stéphan à son sélectionneur. Didier Deschamps consulte alors son expérimenté portier de 37 ans : " Qu’est-ce qu’il y a ? " " Parce que regarde, King’ passe et après il peut jouer les un-contre-un ", lui répond alors Mandanda. Une idée que le technicien des Bleus valide alors. " Faut mettre Kingsley à la place de Ous’ ", lance-t-il à son banc. C’est finalement Randal Kolo Muani qui sera préféré au Bavarois, qui montrait jusqu’alors des faiblesses mentales dans le jeu. Un choix payant puisque l’ex-joueur du FC Nantes marquera quelques minutes plus tard le 2e but tricolore contre le Maroc, synonyme de qualification en finale.