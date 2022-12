RC Lens Mercato : La signature d'un défenseur se concrétise au RCL

Publié par Enzo Vidy le 21 décembre 2022 à 11:00

Après avoir officialisé la prolongation de Jean-Louis Leca il y a quelques jours, le RC Lens va boucler une nouvelle signature en défense.

À moins de deux semaines de l'ouverture du prochain mercato hivernal, les dirigeants du RCL s'activent en coulisse pour renforcer l'effectif. Le mois dernier, les Sang et Or ont signé Julien Le Cardinal en provenance du Paris FC, dans le but de pallier la longue indisponibilité de Jimmy Cabot, gravement blessé au genou en début de saison. Désormais, le RC Lens travaille sur les prolongations de contrat afin de ne laisser aucun joueur partir gratuitement, tout en s'assurant de garder un effectif compétitif pour la suite des échéances.

Vendredi dernier, le RCL a officialisé la prolongation de Jean-Louis Leca jusqu'en juin 2024 afin de garder une doublure expérimentée à Brice Samba pour la suite de la saison, d'autant plus que Wuilker Farinez est out jusqu'à la fin de la saison. Mais les dirigeants lensois ne veulent pas s'arrêter en si bon chemin, et travaillent sur une nouvelle prolongation au sein de l'effectif de Franck Haise.

RC Lens Mercato : Un accord avec Massadio Haïdara pour une prolongation

Arrivé en 2018 au RC Lens, Massadio Haïdara s'est rapidement imposé comme un taulier dans la défense Sang et Or. Lors de sa première saison dans le Nord, il dispute 34 matches en Ligue 2, et est très apprécié par ses dirigeants. Pour le retour du RCL en Ligue 1, deux saisons plus tard, le défenseur malien est très utilisé par Franck Haise, et est titularisé à 24 reprises dans l'arrière garde lensoise. Son temps de jeu s'est légèrement réduit la saison dernière et cette année. Mais Massadio Haïdara reste un élément important du RC Lens, et ses dirigeants ne souhaitent pas le voir quitter le club en fin de saison.

Et si l'on en croit les informations publiées par La Voix du Nord, un accord aurait été trouvé entre le joueur et le RC Lens pour une éventuelle prolongation. Si la durée de cette prolongation n'a pas été évoquée, ce serait une belle opération de la part du RCL, surtout que le défenseur malien arrive au bout de son contrat en juin prochain.