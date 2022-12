RC Lens Mercato : Deux arrivées officialisées au RCL

Publié par Jules le 20 décembre 2022 à 16:30

Actuel 2e de Ligue 1, le RC Lens continue de se renforcer pour atteindre l'objectif de cette saison qui n'est autre qu'une qualification en coupe d'Europe.

Avec le départ de Florent Ghisolfi à l'OGC Nice il y a quelques mois, le RC Lens doit totalement se restructurer cette saison. Si aucun nouveau directeur sportif n'est arrivé au RCL cette saison, le club a décidé d'élargir les pouvoir de l'entraîneur, Franck Haise, pour qu'il ait la main sur le mercato réalisé par les Sang et Or. Néanmoins, le staff doit également être renforcé, ce sur quoi le club de l'Artois semble travailler, avec l'arrivée de deux nouvelles têtes au sein de l'organigramme.

Ce mardi 20 décembre, le RC Lens a officialisé, via un communiqué, le recrutement de Samir Chamma et de Valentin Taverne. Le premier prendra la place de coordinateur technique, tandis que le second arrive en tant que préparateur physique à la musculation. Le RCL, qui attend encore de nouvelles prolongations de contrats après celle de Jean-Louis Leca, continue donc de travailler pour renforcer le staff technique et physique du club afin d'avoir un environnement de travail favorable pour les joueurs lensois.

RC Lens Mercato : Qui sont Samir Chamma et Valentin Taverne ?

Samir Chamma, qui arrive donc en tant que coordinateur technique au RC Lens est présenté comme "une silhouette familière de La Gaillette qui fait son retour" par le communiqué. Et pour cause, il était, jusque-là, recruteur pour les Sang et Or avant d'avoir ce nouveau poste. Comme l'explique le club, il s'agit d'une force puisqu'il sera directement apte à travailler, étant donné qu'il sait déjà comment fonctionne la cellule de recrutement du RCL, pilotée par Grégory Thil.

De son côté, Valentin Taverne est également quelqu'un qui connaît bien le club. En effet, il ne vient pas de l'extérieur puisqu'il était déjà le data analyst en charge des données athlétiques du RC Lens. Comme le précise le communiqué du club, il élargit désormais ses fonctions en devenant l'un des préparateurs musculaires du RCL.