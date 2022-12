PSG Mercato : Un crack en attaque promis au Paris Saint-Germain

Publié par Thomas le 21 décembre 2022 à 15:15

Longtemps à la recherche de talents pour renforcer son attaque, le PSG pourrait tout simplement miser sur l'une de ses plus grandes promesses.

Malgré son début de saison canon en championnat, le PSG nourrit plusieurs regrets importants sur son mercato estival. Avec plusieurs objectifs établis lors de l’arrivée de Luis Campos, le club de la capitale a peiné à concrétiser la plupart de ses dossiers prioritaires, à commencer par la venue d’un attaquant de haut niveau. Si Robert Lewandowski ou encore Marcus Rashford étaient ciblés, le duo Campos-Henrique n’est au final pas parvenu à enrôler le jeune Hugo Ekitike, se faisant devancer par le FC Barcelone, qui a signé le premier, et Manchester United, qui a prolongé le second.

Avec la polémique autour du hashtag #PivotGang lancé par Kylian Mbappé en début de saison, la direction parisienne s’empresse depuis de longs mois à débusquer un avant-centre de haut standing, mais les options se font rares à une telle période de l’année. Néanmoins, si le PSG patine sur le marché des transferts, le club parisien pourrait tout simplement se tourner vers une option locale.

PSG Mercato : Ilyes Housni voué à prendre la relève au poste de N°9

Son nom vous est peut-être étranger, pourtant Ilyes Housni est probablement la plus grande perle du centre de formation du PSG. Aux côtés de noms comme Warren Zaïre-Emery ou encore El Chadaille Bitshiabu, l’attaquant français fait le bonheur du centre francilien, où il empile buts sur buts. En 6 rencontres de Youth League cette saison, le prodige de 17 ans a tout simplement inscrit 8 buts et délivré 2 passes décisives avec les U19 du PSG.

Des performances XXL qui lui ont valu avant la Coupe du monde d’être promu avec l’équipe première lors des séances d’entraînements. Un Mondial qui tombe à pic pour le talent du PSG, qui a même pu participer aux rencontres amicales sous les ordres de Christophe Galtier. Et là encore, le constat est sans appel. Après une première prestation remarquée contre le Paris FC, Housni a inscrit un doublé ce mercredi face à Quevilly Rouen, confirmant une fois encore qu’il prétend à entrer durablement dans le groupe A.

Face aux difficultés du marché, Luis Campos et Christophe Galtier pourraient tout simplement offrir plus de protagonisme à l’international français U18 et ainsi renforcer davantage l'ADN PSG. Si le FC Barcelone et d'autres grandes écuries supervisent le Titi à distance, les Rouge et Bleu comptent prochainement blinder son contrat, qui court jusqu'en juin prochain à Paris.