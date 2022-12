PSG Mercato : Le Real assène un terrible coup au Paris SG !

Publié par Thomas le 22 décembre 2022 à 08:45

Rivaux sur le terrain, le PSG et le Real Madrid se partagent également plusieurs dossiers mercato. Et encore une fois les Merengues semblent tenir les devants pour un crack anglais.

Depuis le feuilleton Kylian Mbappé, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain nourrissent une rivalité importante incarnée par leurs présidents, Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Pérez. En froid, les deux hommes n’hésitent pas à se tirer la bourre sur le marché des transferts, en témoigne le sulfureux dossier Endrick. Le joyau brésilien, courtisé par le PSG et le Real, a finalement refusé l’offre des Rouge et Bleu pour rallier les champions d’Europe espagnols, ce qui n'a pas manqué d'agacer le patron de QSI. Mais l’attaquant de Palmeiras n’est pas le seul wonderkid surveillé par les deux écuries. Au milieu de terrain, les deux équipes ont coché le nom de Jude Bellingham mais là encore, Paris perd du terrain.

PSG Mercato : Le Real Madrid en pole position pour Jude Bellingham

" Quel joueur. Honnêtement, l'Angleterre a de la chance de l'avoir... et c'est un des meilleurs joueurs du tournoi. Incroyable ! Et vous voyez que c’est sa première Coupe du monde, il est calme, détendu et confiant. Tout le monde le veut, a-t-il lancé. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte son club et, par respect si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club. " Avec ces mots prononcés durant la Coupe du Monde, Nasser Al-Khelaïfi confirmait l’intérêt du PSG pour le milieu du Borussia Dortmund Jude Bellingham. Sous contrat jusqu’en 2025 avec les Jaune et Noir, le joueur de 19 ans est voué à rejoindre un top club européen l’été prochain, tant sa cote est élevée. Mais dans ce dossier ultra-concurrentielle, l’avantage serait donné au Real Madrid.

Selon les informations de MARCA, le club de Karim Benzema serait en pole position pour recruter l’international anglais en 2023. Priorité des Merengues pour renforcer leur entrejeu, Jude Bellingham semblerait s’éloigner semaine après semaine du PSG qui tarde à formuler une première offre au BVB. En plus de Paris et Madrid, le natif de Stourbridge est dans la shortlist de Jurgen Klopp (Liverpool), qui ne compte pas non plus se laisser distancer dans ce dossier. Si l’opération est loin d’être bouclée, le PSG devra redoubler d’efforts pour convaincre Bellingham de rejoindre la capitale française l’été prochain.