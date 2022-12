ASSE Mercato : Larsonneur à Saint-Etienne ? Valenciennes réagit !

Publié par ALEXIS le 22 décembre 2022 à 22:15

Gautier Larsonneur est associé à l’ ASSE, en quête d’un gardien de but. Son club actuel, Valenciennes, a tenu à réagir à la rumeur.

Gautier Larsonneur figure sur la longue liste des gardiens de but, dont les noms sont associés à l' ASSE cet hiver. Il serait même la priorité de l’AS Saint-Etienne, qui est à la recherche d’un portier décisif pour passer devant les décevants Matthieu Dreyer et Étienne Green. Les négociations dans le dossier du dernier rempart de Valenciennes seraient en bonne voie, surtout qu’il semble intéressé à l’idée de rejoindre l’ ASSE lors du prochain mercato en janvier. Mais la rumeur Gautier Larsonneur commence à agacer l’entraîneur du club nordiste. Dans des propos confiés à La Voix du Nord, Nicolas Rabuel a exprimé sa colère : « Le mercato n’est pas encore lancé que les rumeurs vont déjà bon train. Ça va commencer. »

ASSE Mercato : Nicolas Rabuel, « ça me fait chier, ce mercato »

Titulaire depuis le début de l’exercice, 15 fois en autant de matchs déjà joués de Ligue 2, Gautier Larsonneur a contribué au bon début de saison de Valenciennes, actuel 6e de Ligue 2. Et le coach du club nordiste espère l’avoir dans son équipe jusqu’à la fin de la saison. Il croise les doigts pour ne pas se faire piquer d'autres joueurs importants de son vestiaire cet hiver. « Fondée ou pas (la rumeur, ndlr), je ne suis pas surpris que Gautier soit sollicité. Il peut y en avoir d’autres. Ça me fait chier, en fait, ce mercato, car les bons coups à faire sont assez rares. Par contre, tu n’es pas à l’abri de te faire attaquer. Je serai pour qu’on le supprime », a pesté Nicolas Rabuel.

Pour refroidir les prétendants de Gautier Larsonneur, dont l’ ASSE, la direction de Valenciennes aurait monté les enchères. Si l’on en croit Foot-National, elle exigerait 4 millions d'euros minimum comme indemnité de transfert.