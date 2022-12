ASSE Mercato : Saint-Etienne vise un international sénégalais

Publié par Thomas le 23 décembre 2022 à 11:14

Dans l'optique de renforcer sa charnière centrale, l' ASSE souhaite recruter un défenseur sénégalais, en manque de temps de jeu en Grèce.

En pleine crise sportive cette saison et menacée d’une descente en National, l’AS Saint-Etienne remue ciel et terre pour renforcer son effectif cet hiver. Après l’arrivée de Gaëtan Charbonnier en attaque, les Verts songent à solidifier leur charnière centrale, plutôt lancinante depuis la reprise. Si plusieurs pistes étrangères sont sondées par la cellule de recrutement, l’ ASSE lorgnerait également sur l’un de ses anciens joueurs, en grande difficulté dans le championnat grec.

D'après les informations du site EVECT, le club ligérien aimerait récupérer Pape Abou Cissé lors du mercato hivernal. L’international sénégalais, présent avec sa sélection lors du Mondial au Qatar, ne rentrerait plus dans les plans de l’Olympiakos et se chercherait un point de chute cet hiver. Recruté pour six mois en janvier 2021, le natif de Pikine avait apporté une fraîcheur défensive bienvenue à l’AS Saint-Etienne, qui avait alors pu se maintenir en partie grâce à ses bonnes performances. Ainsi, les Verts aimeraient répéter l’opération cet hiver pour une pige d’une demi-saison. Utilisé qu’à seulement trois reprises en championnat par son club, le joueur de 27 ans ne serait pas fermé à l’idée de rejoindre l’ ASSE, mais la concurrence s’annonce rude pour Laurent Batlles et son équipe.

ASSE Mercato : Plusieurs clubs suivent Pape Abou Cissé cet hiver

Logiquement, après sa Coupe du monde, le Lion de la Téranga ne dispose pas que de l’AS Saint-Etienne comme seul courtisan cet hiver. Comme l’a récemment laissé entendre son agent à TuttoMercatoWeb, Pape Abou Cissé pourrait prochainement recevoir des offres de grands championnats. "Il a disputé la Coupe du monde, il a apporté sa contribution et son contrat est sur le point d’expirer : si quelque chose ne se passe pas déjà en janvier, ce que j’attends, il partira certainement cet été car les discussions avec les clubs ont baissé étant donné qu’il se dirige vers l’expiration du contrat. C’est un trop bon joueur pour ne pas avoir une opportunité dans une grande ligue européenne, comme l’Italie, l’Espagne et l’Angleterre."

Difficile donc pour les Verts de se positionner dans un tel dossier, mais le rêve est permis pour l’équipe ligérienne, qui pourrait proposer un prêt de 6 mois au joueur pour le relancer.