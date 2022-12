Stade Rennais : Le SRFC enregistre un retour inattendu

Publié par Enzo Vidy le 23 décembre 2022 à 12:12

À quelques jours de la reprise du championnat de Ligue 1 face au Stade de Reims, le Stade Rennais enregistre un retour de taille.

Victorieux du Stade Brestois (3-1) jeudi soir au Roazhon Park pour un dernier match de préparation, le Stade Rennais peut désormais se tourner vers la reprise de la Ligue 1 dans six jours. Actuellement 3e du championnat, le SRFC va reprendre par un déplacement à Auguste-Delaune pour y affronter le Stade de Reims. Mercredi dernier en conférence de presse, Bruno Genesio avait donné des nouvelles assez rassurantes concernant son groupe, et avait également évoqué la date de retour des deux mondialistes, à savoir Steve Mandanda et Lovro Majer.

Finaliste pour le premier, et demi-finaliste pour le second, les deux joueurs devaient bénéficier d'au moins quelques jours de repos après la Coupe du monde. Mais en ce qui concerne Steve Mandanda, le portier du Stade Rennais aurait décidé de nettement raccourcir ses vacances, à l'image d'un certain Kylian Mbappé.

Stade Rennais : Steve Mandanda de retour, et titulaire à Reims ?

Si l'on en croit les informations de Stade Rennais Online, Steve Mandanda serait d'ores et déjà de retour avec le SRFC depuis mercredi. De ce fait, il est totalement possible de le voir prendre place dans les cages du Stade Rennais jeudi prochain à Reims. Arrivé cet été chez les Rouge et Noir, l'ancien gardien de l' OM a déjà disputé 18 matches toutes compétitions confondues, et s'est rapidement imposé comme le titulaire indiscutable dans les cages rennaises.

Souvent décisif sur sa ligne, Steve Mandanda est aussi un élément important du vestiaire, comme l'a rappelé Bruno Genesio en conférence de presse mercredi. "C’est ce que j’attends de lui, être leader. Être leader ce n’est pas forcément aboyer tout le temps, c’est être judicieux dans ses interventions. C’est ce qu’il fait régulièrement avec nous. Il a beaucoup apporté dans ce domaine-là." Son retour prématuré est donc une excellente nouvelle pour le Stade Rennais.