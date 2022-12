Stade Rennais : Genesio annonce la couleur pour la reprise

Publié par Ange A. le 23 décembre 2022 à 02:25

Le Stade Rennais a terminé sa préparation par une victoire contre Brest. De quoi ravir Bruno Genesio qui s’est projeté sur le championnat.

Le Stade Rennais est prêt pour reprendre sa marche en avant. Troisième de Ligue 1 et encore engagé en Coupe d’Europe, le SRFC est parti pour vivre une deuxième partie saison haletante. Avant de retrouver la Ligue 1, Rennes a signé un dernier succès en match de préparation ce jeudi. Après ses victoires contre le Celtic Glasgow et Feyenoord, le club breton a signé un nouveau succès contre le Stade Brestois (3-1). Un doublé de Martin Terrier et une réalisation de Jérémy Doku ont permis aux Rouge et noir de finir leur préparation sur une bonne note. Bruno Genesio se réjouit d’ailleurs de la prestation des siens à quelques jours de leur retour en championnat. Ce sera jeudi prochain lors d’un déplacement à Reims.

Stade Rennais : Genesio aux anges avant le retour en Ligue 1

L’entraîneur du Stade Rennais note des points d’amélioration de ses poulains. « J’ai bien aimé le contenu du match, j’avais insisté sur cela, le résultat et le plaisir aussi. Ça a été globalement réussi même si j’ai trouvé que dans le premier tiers temps on a un peu trop reculés par moments. On n’a pas suffisamment défendu en bloc mais on l’a bien corrigé et on a fait un très bon deuxième tiers temps », a indiqué Bruno Genesio avant de dresser un bilan de la préparation de son équipe.

Le coach du SRFC est confiant pour la deuxième partie de saison. « L’objectif était de gagner. C’est important, ça donne de la confiance et ça montre qu’il y a une régularité dans ce que l’on fait. L’équipe m’a plutôt rassuré pendant cette préparation », a confié le technicien rennais aux médias officiels du club. À noter que Rennes est invaincu depuis le 27 août contre le RC Lens et reste sur 17 matchs sans défaite.