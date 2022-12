ASSE Mercato : L'arrivée d'un gardien à Saint-Etienne se confirme

Publié par ALEXIS le 23 décembre 2022 à 19:51

Priorité de l’ ASSE, Gautier Larsonneur pourrait rejoindre les Verts en janvier. Valenciennes FC fait justement une mise au point importante sur le dossier.

L’ ASSE est entrée en négociations avec les représentants de Gautier Larsonneur et ceux de son club actuel, Valenciennes FC. Le gardien de but de 25 ans est la priorité de l’AS Saint-Etienne cet hiver. Il serait intéressé par l’idée de rejoindre les Verts, malgré la dernière place occupée en Ligue 2. La direction de l’ ASSE négocie en ce moment le transfert du dernier rempart du club nordiste. La tendance est confirmée par l’entraineur du VAFC : « Il y a des discussions et un intérêt certain ».

Mais Nicolas Rabuel assure que cela ne perturbe pas du tout Gautier Larsonneur dans son travail, à trois jours de la reprise de la Ligue 2 : « Ses représentants font ce qu’il faut de leur côté et les représentants du club font aussi ce qu’il faut de notre côte. Et Gautier se prépare et travaille parfaitement, il est focus sur le match contre Amiens SC. À aucun moment donné, cela ne perturbe le vestiaire et le comportement de Gautier ne perturbe le vestiaire. Il travaille comme si de rien n’était, il est vraiment top. »

ASSE Mercato : Le coach de Valenciennes ne souhaite pas perdre Larsonneur

Prêté par le Stade Brestois à Valenciennes FC, avec une option, Gautier Larsonneur donne pleinement satisfaction au coach du VAFC. Grâce à ses performances, le club du Nord est 6e de la Ligue 2 après 15 journées. Nicolas Rabuel ne souhaite donc pas son départ à l’ ASSE cet hiver. Et il ne cache pas son agacement, pas parce que le portier est convoité, mais à cause de la fenêtre des transferts de janvier.

« Ce qui m’agace, ce n’est pas que Gautier soit sollicité, parce que ça fait partie du système et cela prouve aussi qu’il y a des performances, mais plutôt le timing et le mercato hivernal. Tu travailles, tu mets quelque chose en place, tu construis un effectif, tu performes et ceux qui ont un peu plus de moyens que toi peuvent arriver en cours de saison pour t’affaiblir et prendre ce qui marche bien chez toi. Je trouve ça illégal », a-t-il martelé.