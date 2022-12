lyon : Reprise de la Ligue 1, Cheyrou et Blanc fixent un nouveau cap !

Publié par ALEXIS le 24 décembre 2022 à 13:25

Lyon, 8e de Ligue 1, s’est fixé un nouvel objectif pour la reprise de la saison. Après une réunion de crise, Laurent Blanc a fixé un nouveau cap.

Huitième de Ligue 1 en 15 journées de championnat, l’ OL a clairement raté son début de saison ! Le club rhodanien a même déjà 20 points de retard sur le leader le PSG et ne peut plus prétendre au titre de champion. Profitant de la longue trêve internationale, liée à la coupe du monde 2022, Laurent Blanc a fait ‘’sa’’ propre préparation avec les Gones. En effet, il a pris l’Olympique Lyonnais en main le 9 octobre, après 10 journées de Ligue 1, à la suite du limogeage de Peter Bosz. Une préparation marquée par deux défaites, respectivement contre Arsenal (0-3), lors de Dubaï Super Cup, et face l’AC Monza en amical (1-2).

Outre ces deux défaites, l’équipe de Laurent Blanc a battu Oud-Heverlee Louvain (5-3), a signé une victoire sur Liverpool (3-1) à Dubaï et a été accrochée par le FC Sochaux (1-1) au Groupama OL Training Center. Mais la défaite à domicile (Groupama Stadium) contre le promu et 14e de Serie A (l’AC Monza) a surtout fait ressurgir les travers de Lyon. Les Gones manquent toujours de régularité dans leurs prestations et résultats, comme l’avait constaté Laurent Blanc dès ses premiers jours sur le banc de touche de Lyon.

Lyon : Cheyrou et Blanc ont mis les choses au clair à l'OL

À quatre jours de la reprise du championnat, le responsable de la cellule de recrutement à Lyon et l’entraineur ont tenu une réunion avec l’équipe professionnelle selon Olympique et Lyonnais. Cette causerie de Bruno Cheyrou et Laurent Blanc avec les joueurs ressemble fort à conseil de guerre avant la deuxième partie décisive de la saison. « Laurent Blanc avait promis et annoncé une discussion avec les joueurs pour comprendre ce qui n’a pas fonctionné contre Monza, mais aussi pour connaitre leur ressenti. Il a tenu parole, et très rapidement […] », a indiquée média spécialisé.

D’après la source, « les joueurs de l'OL ont échangé aussi avec Bruno Cheyrou, qui avait appelé aux joueurs à se responsabiliser ». Si rien n’a filtré des propos du responsable du recrutement à Lyon, le site internet indique que « son discours devait sensiblement être le même ». Notons à toutes fins utiles que l' OL est passé sous pavillon américain, avec l'arrivée de John Textor aux commandes du club. Et le milliardaire s'est montré très ambitieux dès le rachat de Lyon.