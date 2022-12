PSG Mercato : C’est confirmé, Campos veut déloger une star du Real

Publié par JEAN-LUC D le 24 décembre 2022 à 16:55

Depuis sa nomination, Luis Campos oeuvre au renforcement de l’équipe du PSG. Aux dernières nouvelles, il travaillerait à la venue d’une star du Real Madrid.

Si la priorité numéro 1 du Paris Saint-Germain reste la signature d’un nouveau défenseur central, Luis Campos serait également à l’affût de la moindre occasion pour attirer un attaquant capable de jouer un rôle de pivot aux côtés de Kylian Mbappé. Si les noms de Marcus Rashford (Manchester United) et Joao Félix (Atlético Madrid) ont été récemment associés aux Rouge et Bleu, l’oiseau rare pourrait finalement débarquer en provenance du Real Madrid. En effet, le Mundo Deportivo confirme ce samedi que le Paris Saint-Germain pourrait être une option sérieuse pour l’avenir de Marco Asensio. Le club de la capitale pourrait même passer à l’offensive pour le joueur madrilène dès cet hiver.

PSG Mercato : Marco Asensio en route pour le Paris SG ?

En fin de contrat le 30 juin prochain, Marco Asensio ne prolongera finalement pas l’aventure avec le Real Madrid. Si Arsenal et le FC Barcelone sont intéressés par les services de l’international espagnol de 26 ans, le Paris Saint-Germain pourrait totalement romancé son avenir et jouer un nouveau vilain tour aux Merengues après Keylor Navas et Sergio Ramos. En effet, après le quotidien Sport il y a quelques jours, le Mundo Deportivo assure que Luis Campos suit avec une attention bien particulière la situation de Marco Asensio. À quelques mois de la fin de son engagement avec la Maison-Blanche, l’ailier formé à Majorque est à la recherche d'un nouveau défi et le Paris SG voudrait lui donner la possibilité de se relancer la saison prochaine.

L’objectif du Champion de France en titre étant de récupérer Asensio gratuitement l'été prochain, même si un transfert n'est pas exclu pour cet hiver. Grand fan de l’ancien lieutenant de Cristiano Ronaldo, le conseiller football du PSG pourrait battre la concurrence avec un important contrat comme avec Sergio Ramos en juillet 2021. Auteur de 250 matches pour 52 buts et 27 passes décisives avec le Real Madrid depuis son arrivée en 2015, le natif de Palma pourrait rendre d’énormes services aux Rouge et Bleu.