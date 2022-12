PSG Mercato : Luis Campos proche d’un exploit inattendu en défense

Publié par JEAN-LUC D le 25 décembre 2022 à 05:05

Soucieux d’attirer un nouveau défenseur central pour compléter le groupe du PSG, Luis Campos pousserait ses pions en coulisses pour frapper un joli coup.

Début octobre, le journaliste italien Fabrizio Romano a révélé que durant l’été, en août, l’Olympique de Marseille voulait essayer quelque chose de spécial pour William Saliba. « La relation a toujours été exceptionnelle entre l’OM et Saliba. Il aime la ville, le club. Il aime Arsenal, mais il était heureux en prêt. Marseille a tenté en se réunissant avec l’agent du joueur et tenté de faire une offre à Arsenal pour un transfert.

Mais pour Arsenal, il n’y avait pas de discussion. Il n’y a même pas eu de négociation. Ce n’était pas une question de prix, Saliba était intouchable », a expliqué le spécialiste mercato sur sa chaîne YouTube. Mais selon la presse locale, si l’OM n’est pas parvenu à rapatrier définitivement l’international français de 21 ans, un autre club de Ligue 1 pourrait réussir cet exploit : le Paris Saint-Germain.

PSG Mercato : William Saliba en route pour le Paris SG ?

De retour de prêt à l’OGC Nice et à l’Olympique de Marseille, William Saliba s’est rapidement imposé au sein de l’équipe d’Arsenal. Avec 2 buts et 1 passe décisive en 17 matches toutes compétitions confondues, le défenseur formé à l’AS Saint-Étienne a confirmé son immense potentiel chez les Gunners et son entraîneur Mikel Arteta croit désormais en lui pour l’avenir du club londonien. Mais le Paris Saint-Germain veut totalement tout chambouler pour la suite de sa carrière.

En effet, à en croire le journaliste David Daydou, les dirigeants parisiens continuent de discuter avec les représentants de Saliba et envisagent clairement sa venue à l’été 2023. Très peu utilisé par Didier Deschamps lors de la Coupe du monde au Qatar, le natif de Bondy pense qu’un retour en France, sous les couleurs du Paris SG, pourrait augmenter ses chances d’être présent au prochain Euro, en 2024.