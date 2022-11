PSG Mercato : Tout est bouclé pour la signature de William Saliba

Publié par JEAN-LUC D le 08 novembre 2022 à 12:15

Désireux de renforcer sa charnière centrale, le PSG serait intéressé par le profil de William Saliba. Mais le défenseur d’Arsenal est loin d’un départ.

En difficulté sur la piste Milan Skriniar (Inter Milan), le Paris Saint-Germain songerait désormais à William Saliba pour renforcer la défense centrale de l’équipe de Christophe Galtier. À un an de la fin de son bail, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille n’a pas encore prolongé avec Arsenal et Luis Campos voudrait en profiter pour le convaincre de revenir en Ligue 1, sous les couleurs Rouge et Bleu.

Et selon la presse étrangère, le défenseur formé à l’AS Saint-Etienne ne serait pas forcément opposé à l’idée d’un retour en France, où il a réalisé une grande saison l'an passé avec l’ OM. Mais les Gunners comptent sur leur joyau français et n’ont aucune intention de le laisser partir alors qu’il vient de s’imposer dans l’effectif de Mikel Arteta.

PSG Mercato : William Saliba prolongé à Arsenal jusqu’en 2027

À en croire les dernières informations divulguées ce mardi par le tabloïd britannique The Athletic, William Saliba serait sur le point de signer un nouveau contrat avec le board du club londonien. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le natif de Bondy devrait ainsi parapher un nouveau bail de trois ans supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2027. Auteur de 2 buts et 1 passe décisive en 15 matches toutes compétitions confondues, Saliba a enfin trouvé sa place à Arsenal et ses rapports avec son entraîneur Mikel Arteta se sont nettement améliorés.

Comme il l’a toujours souhaité, l’ancien coéquipier de Dimitri Payet va donc s’installer durablement à Londres et poursuivre son aventure en Premier League. L'affaire pourrait même être officialisée avant le début de la Coupe du Monde au Qatar. Un autre coup dur pour le Paris Saint-Germain qui va devoir également tirer un trait sur ce coup après l’échec Milan Skriniar.