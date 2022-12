OM Mercato : Une piste offensive se dégage pour Longoria

Publié par Dylan le 25 décembre 2022 à 10:20

Parmi les cibles de l'OM cet hiver, un attaquant de Série A semble se diriger lentement mais sûrement vers un départ. Des précisions ont été apportées.

L'Olympique de Marseille procède aux derniers virages avant la reprise de la Ligue 1, le 2 janvier prochain. L'occasion de pister les potentiels futurs joueurs du club ou de se renseigner davantage sur certains profils. Parmi les noms cités du côté de la Canebière, on peut noter la sensation marocaine du Mondial 2022 Azzedine Ounahi, l'avant-centre de Chicago Fire Jhon Duran ou encore l'attaquant de l'Atalanta Jérémie Boga.

Ce dernier peine à se relancer chez les Bergamasques avec des statistiques bien en deçà de celles affichées sur les dernières saisons. Arrivé au dernier mercato d'hiver en provenance de Sassuolo, Boga n'a pas marqué le moindre but et n'a délivré aucune passe décisive en 6 matchs de Série A cette saison. Pire, il n'a jamais été titulaire à cette période sous les ordres de Gian Piero Gasperini, en poste depuis 2016. Courtisé par l'OM selon la presse italienne, il possède pourtant des qualités offensives indéniables sur les ailes. Sa meilleure saison en Italie reste celle de 2019-2020, où il a inscrit 11 buts et délivré 2 passes décisives en 34 rencontres de championnat disputées.

L'OM prêt à investir une grosse somme pour Jérémie Boga

La piste Jérémie Boga se préciserait ce dimanche pour l'Olympique de Marseille. Alors que les Phocéens seraient prêts à mettre entre 14 et 15 millions d'euros d'après Tutto Atalanta, le site Jeunes Footeux croit savoir qu'ils ne pourraient pas aller au-delà de 13 millions d'euros. Cette dernière source ajoute que l'Atalanta Bergame, qui possède Jérémie Boga, en demanderait 18 millions d'euros.

Une somme supérieure qui pourrait refroidir les ardeurs du club phocéen. Cependant, le président de l'OM Pablo Longoria a déjà agréablement surpris les supporters par un mercato estival très agité. Il a réussi à recruter entre autres Alexis Sanchez (ex-Inter Milan), Eric Bailly (ex- Manchester United) ou encore Jordan Veretout (ex- AS Rome). Des joueurs habitués à jouer les coupes d'Europe. Il faudra donc compter sur Marseille pour le mercato hivernal.