ASSE : Première de Charbonnier, le groupe pour affronter le FC Annecy

Publié par Dylan le 25 décembre 2022 à 19:14

L'entraîneur de l'ASSE Laurent Batlles a révélé son groupe pour affronter le FC Annecy en Ligue 2. Dernière recrue, Gaëtan Charbonnier en fait partie.

L'AS Saint-Étienne a bouclé sa préparation et se dirige désormais vers la reprise en Ligue 2. Menacée de relégation en National, l'équipe dirigée par Laurent Batlles possède 4 points de retard sur le premier non-relégable à la mi-saison. Il faudra d'abord effacer un statut de lanterne rouge qui pèse sur les têtes stéphanoises depuis le début de l'actuel exercice.

Les Verts peuvent se rassurer avec un début de mercato d'hiver intéressant. En effet, l'attaquant français Gaëtan Charbonnier a récemment signé dans le Forez en provenance de l'AJ Auxerre. Une arrivée improbable, quand on sait que le joueur a fait partie des bourreaux de l'ASSE la saison dernière. Il était présent sur la pelouse lors de la défaite des Verts contre l'AJ Auxerre (1-1, 5-4 TAB) en mai dernier. Cette rencontre avait alors scellé leur descente en Ligue 2.

ASSE : Les grands débuts de Charbonnier, des cadres absents contre Annecy

Le match de reprise contre le FC Annecy, qui débutera lundi est très important pour l'AS Saint-Étienne. Après une série de trois défaites sur les trois derniers matchs toutes compétitions confondues (Ligue 2, Coupe de France), le club ligérien doit repartir de l'avant. La trêve internationale a de quoi donner de l'espoir, puisque les Verts ont pu se reposer et s'entraîner durant cette période. Laurent Batlles pourra compter sur sa nouvelle recrue Gaëtan Charbonnier, mais aussi de nombreux cadres. Dans les buts, Matthieu Dreyer devrait enchaîner une sixième titularisation puisque Etienne Green n'a pas été retenu dans le groupe (blessure). La ligne défensive pourrait être composée de quatre défenseurs : Anthony Briançon et Mickaël Nadé sont les centraux retenus, tandis qu'Anas Namri et Léo Pétrot pourraient être associés sur les positions latérales. Jimmy Giraudon est lui suspendu.

L'entrejeu stéphanois sera orphelin de Thomas Monconduit (blessure) mais devrait retrouver sa sentinelle Benjamin Bouchouari, ainsi ses milieux axiaux Victor Lobry et Louis Mouton. Mathieu Cafaro et Dylan Chambost pourraient apporter leur vitesse et leur technique sur les ailes. Enfin, l'attaque sera également bien fournie avec les présences de Lenny Pintor, Ibrahima Wadji et donc Gaëtan Charbonnier. Jean-Philippe Krasso, meilleur buteur actuel de l'ASSE est toujours suspendu.

Le groupe de l'ASSE pour affronter le FC Annecy :

Gardiens : Dreyer, Fall

Défenseurs : Briançon, Nadé, Namri, Pétrot, Sow

Milieux : Lobry, Bouchouari, Mouton, Cafaro, Chambost, Moueffek

Attaquants : Wadji, Charbonnier, Pintor, Saban, Ab.Sidibé