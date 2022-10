PSG Mercato : 30M€, Luis Campos tient le pivot parfait pour Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 30 octobre 2022 à 15:55

Mécontent de son rôle sur le terrain, Kylian Mbappé a mis la pression au PSG pour recruter un pivot cet hiver. Luis Campos aurait déniché l’oiseau rare.

PSG Mercato : Luis Campos vise un crack néerlandais pour janvier

Insatisfait de son dernier mercato estival, même s’il est parvenu à attirer Vitinha, Nordi Mukiele, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Carlos Soler et Hugo Ekitike, le Paris Saint-Germain travaille déjà sur le prochain marché des transferts de janvier. Luis Campos serait notamment à la tâche pour faire venir l’attaquant qui va évoluer en tant que pivot comme espéré par Kylian Mbappé. Dans cette optique, le conseiller football des Rouge et Bleu serait intéressé par le profil de Cody Gakpo, en pleine forme du côté du PSV Eindhoven.

Auteur de 13 buts et 14 passes décisives en 21 matches toutes compétitions confondues, l’international néerlandais de 23 ans pourrait changer d’air dès cet hiver et Campos voudrait en profiter pour le convaincre de venir jouer aux côtés de Messi, Neymar et Mbappé sous les ordres de Christophe Galtier, selon les informations du journal De Telegraaf. Toujours selon la même source, le Paris SG pourrait passer à l’offensive durant l’hiver ou l’été prochain pour Cody Gakpo. D’ailleurs, la direction du PSV Eindhoven pourrait se lancer convaincre par une certaine somme pour laisser partir le natif d’Eindhoven en janvier.

Mercato PSG : Cody Gakpo au Paris SG pour 30M€ ?

À en croire le journaliste italien Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain devra s’attendre à une rude concurrence pour Cody Gakpo puisque plusieurs clubs anglais, notamment Leeds, Southampton et Manchester United, seraient également prêts à payer ce qu’il faut pour récupérer le compatriote de Georginio Wijnaldum.

De Telegraaf précise à cet effet que le PSV pourrait être contraint de laisser filer son numéro 11 ds cet hiver en cas d’offre avoisinant les 30 millions d’euros. Les finances de l’actuel 2e du Championnat d’Eredivisie l’obligeant à réaliser rapidement une grosse vente pour équilibrer ses comptes. Luis Campos et le PSG savent donc ce qui leur reste à faire.