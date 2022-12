Stade Rennais : Le SRFC enregistre trois forfaits face à Reims

Publié par Enzo Vidy le 27 décembre 2022 à 14:08

À deux jours d'un déplacement à Reims, Bruno Genesio a fait un point sur l'état de forme des joueurs du Stade Rennais.

Après une longue coupure et une préparation très positive, le Stade Rennais va retrouver le championnat jeudi soir. Actuellement 3e du championnat, les Rouge et Noir vont se déplacent à Auguste Delaune pour affronter le Stade de Reims, avec l'objectif de prendre les trois points pour ne pas perdre leur place sur le podium. Le Stade Rennais arrive avec le plein de confiance pour cette rencontre, puisque les hommes de Bruno Genesio restent sur 3 bonnes victoires lors des 3 matches amicaux disputés sur ce mois de décembre.

Tout avait commencé le 10 décembre dernier avec un succès 4-3 face au Celtic, avant de s'imposer 2-1 contre le Feyenoord le 16 décembre, et de conclure par une belle victoire à domicile (3-1) face à Brest la semaine dernière. Désormais, le Stade Rennais doit confirmer en Ligue 1, face à une équipe de Reims qui n'a plus perdu en championnat depuis le 18 septembre dernier, et ce ne sera pas simple, d'autant plus que l'effectif Rouge et Noir sera fortement diminué pour ce match.

Stade Rennais : Assignon, Doué et Santamaria absents à Reims

Présent devant la presse ce mardi après-midi, Bruno Genesio a annoncé de bien mauvaises nouvelles avant le déplacement à Reims. "Plusieurs joueurs seront forfaits, Lorenz Assignon est toujours en soins et devrait reprendre la course demain mais n’est pas opérationnel. Désiré Doué également forfait ainsi que Baptiste Santamaria."

En revanche, Steve Mandanda sera bel et bien présent dans le groupe du Stade Rennais, pour le plus grand bonheur de son entraîneur. "Steve sera dans le groupe, je suis très heureux de le voir revenir. Il voulait tout de suite reprendre l’entraînement pour être opérationnelle à Reims" Reste à savoir si le deuxième gardien des Bleus sera titulaire à Auguste Delaune jeudi soir avec le Stade Rennais.