Stade Rennais : Le très beau geste de Bruno Genesio au SRFC

Publié par Thomas le 27 décembre 2022 à 10:57

Reconnu pour ses talents d'entraîneurs au Stade Rennais, Bruno Genesio s'est également démarqué cet hiver par ses qualités humaines.

La compétition reprend cette semaine pour le Stade Rennais, après plus d’un mois de pause occasionné par la Coupe du monde. Une aubaine pour les fans du SRFC qui s’impatientaient de revoir Bruno Genesio et ses hommes après un début d’exercice canon et une 3e place de Ligue 1 actée après 15 journées. Durant la trêve internationale, le club breton a pu se maintenir en forme avec trois rencontres amicales (Celtic, Feyenoord et Brest) pour tout autant de succès. De quoi annoncer un retour sur les chapeaux de roues pour le Stade Rennais.

En attendant la rencontre face à Reims jeudi, le milieu Flavien Tait a livré un entretien à Ouest-France où il évoque la trêve internationale au Stade Rennais. Interrogé notamment sur la préparation du SRFC durant le Mondial, l’ancien joueur du SCO d’Angers a confié une belle anecdote concernant son entraîneur, Bruno Genesio. Preuve du lien fort qu’il entretient avec ses joueurs, le coach breton a offert cet hiver un cadeau à chaque enfant des joueurs de l’effectif. Un acte charitable qui témoigne un peu plus de la bienveillance du technicien de 56 ans envers son groupe. "Ça montre sa personnalité, merci pour ce beau geste", a déclaré Flavien Tait au journal local.

Stade Rennais : Quel onze pour le SRFC contre Reims ?

À quelques jours du retour sur les terrains de Ligue 1, Bruno Genesio fait face à un véritable casse-tête pour composer son onze qui débutera cette 16e journée de championnat. Car si le Stade Rennais fait bonne figure depuis plusieurs mois maintenant, le club a enregistré durant la trêve les retours de Baptiste Santamaria et Warmed Omari, deux piliers de l’effectif Rouge et Noir. Apparus tous les deux lors des matches amicaux, ils postulent logiquement à un retour dans la compo du SRFC jeudi. Mais le milieu comme le défenseur central devront se mesurer à une concurrence accrue dans leurs secteurs de jeu.

Baptiste Santamaria a notamment vu le recrutement du Portugais Xeka lors de son absence mais également la montée en puissance du jeune Lesley Ugochukwu. Concernant la charnière centrale, Bruno Genesio devra opérer un choix entre Warmed Omari et le Camerounais Christopher Wooh, qui semblait bien en jambe avant la Coupe du monde. Premier élement de réponse ce mardi lors de la conférence de presse de Bruno Genesio en vue de Stade de Reims-Stade Rennais.