ASSE : Comment l'entraîneur du FC Annecy a piégé Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 27 décembre 2022 à 18:29

Après la défaite infligée à l’ ASSE (2-1), l’entraîneur du FC Annecy a expliqué comment son équipe a réussi à faire déjouer les Verts au Parc des Sports.

L’ ASSE s’est inclinée à Annecy, dès la reprise de la Ligue 2. Les Verts ont été menés (2-0) grâce à un doublé du jeune attaquant Moïse Sahi (21 ans). L’AS Saint-Etienne a réduit le score (2-1, 76e) ensuite par Léo Pétrot, sans parvenir à revenir à égalité. Cela, par « défaut d’efficacité » comme l’a fait remarquer Laurent Batlles en conférence de presse d’après-match. Les Stéphanois ont ainsi concédé leur 8e défaite de la saison, en 16 journées de championnat disputées. À trois journées de la fin de la manche aller, l’ ASSE compte 11 points, soit 7 de moins que le Dijon FCO, qui est au bord de la zone de relégation en National.

ASSE : Guyot a profité des doutes de Saint-Etienne

Dans son analyse sur le match remporté face à l' ASSE, l’entraîneur du FC Annecy a dévoilé le système de jeu mis en place pour faire tomber les Verts. Il évoque d’abord le but inscrit dès l’entame (1-0, 2e). « On a très bien commencé, on a été efficace. C’était le début de match rêvé, car on savait qu’il pouvait y avoir du doute en face », a-t-il expliqué. Le FCA a inscrit son deuxième but dès le début de la seconde période (2-0, 51e). Une stratégie qui était également prévue par Laurent Guyot.

« À la mi-temps, j’avais demandé de repartir fort, car j’avais eu le sentiment qu’on était plus à vouloir protéger le (1-0) qu’aller marquer le deuxième but. On l’a mis avec de la réussite », a-t-il indiqué. Quand l’ ASSE a réduit le score après l'heure de jeu (2-1), le FC Annecy « a souffert », comme l’a souligné le technicien de 53 ans. Mais là encore, il avait tout prévu : « On a su être courageux, on a su faire front. Les entrées en jeu nous ont bien aidés. »