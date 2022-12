OM-Toulouse : La compo tombe, Tudor avec une surprise en attaque

Publié par Timothée Jean le 27 décembre 2022 à 14:57

Dans le cadre de la reprise de la Ligue 1, l’ OM accueille jeudi soir Toulouse FC. Igor Tudor pourra compter sur des renforts de poids.

La Coupe du monde terminée, la Ligue 1 va reprendre ses droits cette semaine. Pour son retour, l’Olympique de Marseille accueille Toulouse FC ce jeudi soir dans un stade Vélodrome plein à craquer. Ce sont au total plus de 6 500 spectateurs qui sont attendus pour ce choc comptant pour la 16e journée de championnat. Après plus d’un mois de coupure occasionnée par la Coupe du monde, les Marseillais tenteront de s’imposer devant leur public afin de bien démarrer cette seconde partie de saison.

Après une première partie de saison mitigée, les hommes d’Igor Tudor ont enchaîné deux victoires consécutives, face à l'OL et l’AS Monaco, pour revenir dans le haut du tableau. 4e de Ligue 1, l’ OM compte donc poursuivre sur cette belle lancée. Pour ce choc contre le TFC, l’entraîneur marseillais pourra surtout compter sur un effectif plus fourni qu'attendu, puisque ses Mondialistes, y compris les derniers comme Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout, sont bel et bien présents. Les deux milieux de terrains tricolores ont repris l’entraînement collectif avec l’ OM en début de semaine et postulent pour une place de titulaire face aux Toulousains. Mais l’entraîneur Igor Tudor devrait les laisser sur le banc pour cette rencontre tant attendue.

OM-Toulouse : Guendouzi et Veretout sur le banc, Payet titulaire

L’objectif du patron du banc de l' OM est de laisser souffler ces deux vice-champions du monde, tout en mettant en lumière d’autres joueurs de son effectif. Ainsi, Igor Tudor devrait procéder à de nombreux changements pour cette reprise du championnat. Selon diverses sources concordantes, l’ OM devrait se présenter face à Toulouse en 3-4-3 avec l’indéboulonnable Pau Lopez dans les buts. La défense marseillaise sera composée de Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi et Eric Bailly. L’international ivoirien semble totalement remis de sa blessure à la cuisse et devrait tenir son poste face à Toulouse.

Les inamovibles Jonathan Clauss et Nuno Tavares occuperont respectivement le couloir droit et gauche. En dépit de plusieurs absences majeures, c’est Valentin Rongier, et Pape Gueye qui devraient être associés dans l’entrejeu. L’entraîneur Igor Tudor devrait également procéder à une surprise en attaque. Régulièrement laissé sur le banc en début de saison, Dimitri Payet devrait être aligné dans le secteur offensif marseillais, en association avec Cengiz Under et Alexis Sanchez. Le capitaine de l' OM, qui a enchaîné de belles prestations lors de la préparation hivernale, aurait donc retrouvé la confiance de son entraîneur.

La compo probable de l' OM face à Toulouse :

Gardien : Paul Lopez

Défenseurs : Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi, Eric Bailly

Milieux de terrain : Jonathan Clauss, Valentin Rongier, Pape Gueye, Nuno Tavares

Attaquants : Cengiz Under, Dimitri Payet, Alexis Sanchez