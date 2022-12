OM : Guendouzi et Veretout prennent une décision inattendue

Publié par Timothée Jean le 20 décembre 2022 à 12:43

Selon les dernières informations de La Provence, Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout devraient reprendre l’entraînement avec l’ OM plus tôt que prévu.

Présents avec l’Equipe de France jusqu'à la finale de la Coupe du monde au Qatar, remportée par l’Argentine aux tirs au but (3-3, 4-2 aux t.a.b.), Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout devraient bénéficier d’une dizaine de jours de repos avant de revenir à l’Olympique de Marseille. Des congés logiquement mérités après quatre semaines de compétition intenses. Les deux mondialistes tricolores étaient ainsi pressentis pour manquer les deux prochains matchs de l’ OM contre Toulouse FC et Montpellier HSC, respectivement prévus le 29 décembre prochain et le 2 janvier 2023.

OM : Guendouzi et Veretout de retour à l’entraînement dès lundi prochain

Sauf que Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout auraient finalement décidé d’anticiper leur retour à l'entraînement avec l’Olympique de Marseille. C’est du moins ce que laisse entendre La Provence. Le média local assure en effet que les deux milieux de terrain tricolores devraient se présenter à la Commanderie dès lundi prochain pour la reprise de l’entraînement collectif. Ainsi, c’est avec quelques jours d'avance que les deux vice-champions du monde feront leur réapparition au centre d'entraînement Robert-Louis-Dreyfus, alors qu'ils disposaient de quelques jours de congés supplémentaires après avoir disputé la Coupe du monde jusqu’au bout.

À quelques jours de la reprise du championnat de France, l'effectif marseillais s'étoffe de plus en plus avec les arrivées progressives des internationaux mobilisés pour le Mondial au Qatar. Les Sénégalais Bamba Dieng et Pape Gueye ont déjà repris l’entraînement avec l’ OM depuis quelques jours. Idem pour le jeune gardien de but camerounais Simon Ngapandouetnbu. L’effectif marseillais sera bientôt au complet avec le retour anticipé de Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout. Le défenseur Éric Bailly semble aussi totalement remis de sa blessure et devrait être opérationnel pour le match contre Toulouse.