OL Mercato : Laurent Blanc monte au créneau à l'Olympique Lyonnais

Publié par Enzo Vidy le 26 décembre 2022 à 17:25

Présent devant la presse à deux jours du match face à Brest, Laurent Blanc a fait des déclarations fracassantes sur le mercato de l' OL.

Les traditionnelles conférences de presse d'avant-match sont de retour à l' OL. Dans deux jours, les hommes de Laurent Blanc se déplaceront à Francis Le Blé pour affronter le Stade Brestois, l'occasion pour Laurent Blanc de faire un point sur l'état de son groupe, à 48 heures du coup d'envoi. Le technicien de l' OL a notamment donné des nouvelles de Malo Gusto, blessé jeudi dernier lors de la défaite à domicile face à Monza 2-1.

"Malo Gusto, on l'a perdu pour un petit moment à mon avis, même s'il faut être attentif à sa guérison. Il est sous contrôle du staff médical, mais déjà forfait pour Brest et Clermont. Il a un programme à suivre, on est dans un processus qui n'est pas sur court terme." Des nouvelles assez inquiétantes pour le latéral droit lyonnais qui ne devrait pas revenir tout de suite avec ses coéquipiers.

OL Mercato : Laurent Blanc rétablit la vérité concernant ses exigences

À l'issue de la défaite de l' OL face à Monza jeudi dernier, Laurent Blanc avait laissé sous-entendre qu'il fallait du renfort lors du prochain mercato hivernal. Interrogé à ce sujet ce lundi après-midi en conférence de presse, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais n'a pas mâché ses mots pour rétablir la vérité. "J’entends des énormes bourderies, pour ne pas dire autre chose, en disant que j'exige ça. Rien du tout. Je dis à mon président, à mon directeur sportif, que si on veut remplir nos objectifs il faut améliorer le groupe. On discute et apparemment ils sont très réceptifs parce qu'ils sont d'accord avec moi."

Des déclarations qui ont le mérite d'être claires de la part de Laurent Blanc. La bonne nouvelle pour les supporters de l' OL est que ça discute en interne en vu d'un renforcement de l'effectif au mois de janvier. Pour rappel, l' OL est actuellement 8e de Ligue 1, et devra réaliser une deuxième partie de saison parfaite pour espérer accrocher une place européenne en fin de saison.