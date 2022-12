RC Lens : Franck Haise annonce la couleur pour la reprise

Publié par Ange A. le 28 décembre 2022 à 08:04

Entraîneur du RC Lens, Franck Haise s’est exprimé en marge de la reprise de la Ligue 1. Les Sang et or pointent à la 2e place au classement.

Depuis son retour en Ligue 1 en 2020, le Racing Club de Lens fait figure de séreux outsider en championnat. Cette saison, le RC Lens est dauphin du PSG à la trêve. Les Sang et or n’accusent que cinq points de retard sur Paris et n’ont été défaits qu’à une seule reprise cette saison. La bande à Seko Fofana est l’une des équipes en forme du championnat avec ses cinq victoires de rang avant la coupure survenue en raison de la Coupe du monde.

Le Mondial terminé, la Ligue 1 reprend ses droits dès ce mercredi. Lens signe son retour jeudi avec un déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice. En marge de ce déplacement à l’Allianz Rivera, Franck Haise a donné le ton et affiché ses ambitions pour la deuxième partie de saison.

RC Lens : Les ambitions de Franck Haise avec le RCL

Le coach du Racing Club de Lens reste modeste quant à la saison qu’il réalise avec les Sang et or. Il ne fait pas forcément d’une qualification pour l’Europe une obsession. « On ne se cache pas. On est heureux de ce qu’on fait, on va continuer à le faire. On a toujours été ambitieux. Après, on ne le crie pas. L’ambition, ce n’est pas forcément de dire qu'on veut être en Europe ou à cette place. L’ambition, c’est dans le quotidien. (...) Évidemment, 36 points au bout de 15 journées, c’est une dynamique de champion. On sait qu’on n’est pas armés pour ça, mais on va essayer de rester le plus haut possible, ça c’est sûr », a indiqué l’entraîneur du club nordiste au micro de RMC Sport. Reste maintenant à poursuivre sur cette lancée ce jeudi à Nice pour son retour en championnat.