RC Lens Mercato : Franck Haise fait une annonce forte au RCL

Publié par Enzo Vidy le 19 décembre 2022 à 23:34

Alors que le mercato hivernal ouvre ses portes le 1er janvier prochain, l'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, a fait une annonce forte.

Après une première partie de saison fantastique, ponctuée par des vacances bien méritées, le retour de la Ligue 1 se rapproche pour le RC Lens. Actuellement 2e à 5 points du leader parisien, les Lensois reprendront le championnat par un déplacement à Nice le 29 décembre prochain, avant de recevoir le PSG deux jours plus tard à Bollaert. Désireux de jouer la coupe d'Europe la saison prochaine, les hommes de Franck Haise vont devoir conserver leur régularité sur la suite de la saison. Avec l'apparition de la Coupe de France au mois de janvier, les Sang et Or vont enchaîner un plus grand nombre de rencontres et les organismes pourraient être mis à rude épreuve.

Lors du prochain mercato, les dirigeants devraient être actifs pour renforcer l'équipe afin d'être préparés au mieux pour le combat qui attend le RCL dans les prochaines semaines. Toutefois, Franck Haise pense aussi à la saison prochaine, et en cas de qualification européenne en fin de saison, de nombreux cadres pourraient être convoités pour un potentiel transfert l'été prochain. Récemment, le deuxième gardien Sang et Or, Jean-Louis Leca, a prolongé d'une saison supplémentaire avec le RC Lens, jusqu'en juin 2024.

RC Lens Mercato : Franck Haise attend d'autres prolongations

À l'issue du match amical face au Havre qui s'est achevé sur le score de 0-0, Franck Haise est revenu sur la prolongation de Jean-Louis Leca, tout en faisant passer un message à ses dirigeants dans des propos relayés par le site Lensois.com."Pour parler de Jean-Louis Leca, c'est évidemment un joueur d’expérience, qui a bien pris son rôle à la fois auprès de Brice (Samba) mais aussi de nos plus jeunes gardiens. Je le vois tous les jours, je sais qu’il est toujours en forme. Avoir un garçon d’expérience dans cet état d’esprit et le faire prolonger d’un an alors qu’il arrivait en fin de contrat, c’était assez logique, d’autant plus qu’on sait que Wuilker (Farinez) ne pourra pas reprendre tout de suite. J’espère d’autres prolongations dans les jours, semaines ou mois qui viennent."

Une chose est sûre, l'entraîneur Sang et Or anticipe déjà la prochaine saison du RCL, et en cas de qualification en Ligue des Champions la saison prochaine, Franck Haise veut s'assurer de ne pas perdre la totalité de son équipe, afin d'avoir l'espoir de faire briller le RC Lens sur la scène européenne.