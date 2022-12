Stade Brestois Mercato : Des indices sur la succession de Der Zakarian

Publié par ALEXIS le 28 décembre 2022 à 10:23

Le Stade Brestois n’a toujours pas de nouvel entraîneur depuis le limogeage de Der Zakarian en octobre. L’Équipe livre quelques informations sur le dossier.

Le Stade Brestois s’est séparé de Michel Der Zakarian le 11 octobre dernier pour mauvais résultats. Le club breton était dernier de Ligue 1, avec 6 points en 10 journées (1 seule victoire, 3 nuls et 6 défaites). La direction du SB29 a nommé ensuite un trio d’entraîneurs sur le banc de touche pour assurer l’intérim, composé de Bruno Grougi, Julien Lachuer et Yvan Bourgis.

Les décideurs de Brest ont maintenu les trois techniciens en place jusqu’à la trêve de la Coupe du monde 2022. Ils ont dirigé 5 matchs et leur bilan est plus ou moins acceptable. Le trio a enregistré 2 victoires, 1 match nul, 2 défaites, soit 7 points pris sur 15 possible. Grâce à Bruno Grougi et ses adjoints, le Stade Brestois est sorti de la zone de relégation en Ligue 2 et pointe actuellement à la 16e place du championnat avec 13 points.

Stade Brestois Mercato : Le SB29 « dans l'incertitude sur la succession de Der Zakarian »

Après un mois et demi d’arrêt, lié à la Coupe du monde au Qatar, le club breton renoue avec la compétition face à l’OL, ce mercredi à 21h au stade Francis-Le Blé, lors de la 16e journée de Ligue 1. À quelques heures de cette rencontre, le quotidien sportif apprend que le Stade Brestois « est toujours dans l'incertitude sur la succession définitive de Michel Der Zakarian. » Il assure que « le Stade Brestois reprend la Ligue 1 dans la même configuration qu'avant la trêve ». Bruno Grougi, Julien Lachuer et Yvan Bourgis sont donc toujours sur le banc, comme intérimaires, soit deux mois et demi après l’éviction de Der Zakarian.

« Mais jusqu'à quand ? », s'est interrogé le média, avant de lâcher sa réponse : « Ils ne le savent pas et ils continuent donc d'assurer l'interminable intérim, en attendant la nomination d'un nouvel entraineur. » Rappelons que le staff technique du Stade Brestois a accueilli un renfort, le 8 décembre, en la personne de Christophe Revel. Il est le nouvel entraîneur des gardiens du SB29. Pour rappel, Benoît Tavenot serait en pole position pour prendre le poste de Michel Der Zakarian.