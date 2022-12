ASSE Mercato : Le recrutement de l'AS Saint-Etienne mis en cause

Publié par ALEXIS le 28 décembre 2022 à 16:04

Analysant la situation alarmante de l' ASSE, dans L’Équipe du soir, Pierre Bouby a révélé la raison principale des difficultés du club ligérien.

Reléguée en Ligue 2 à l’issue de la saison dernière, l’ ASSE est encore sous la menace d’une deuxième relégation de suite. L’AS Saint-Etienne est la lanterne rouge de L2 avec seulement 11 points en 16 journées. Le bilan de Laurent Batlles est alarmant : 8 défaites, 5 nuls et seulement 3 victoires. Plus inquiétant, les Stéphanois sont sur une série négative de trois défaites consécutives et possèdent la plus mauvaise défense du championnat avec 30 buts concédés déjà. L’entraîneur de l’ ASSE croyait pourtant avoir identifié les difficultés de son équipe et tenté de les corriger lors de la préparation effectuée lors de la trêve de la Coupe du monde 2022. Mais la mayonnaise ne prend toujours pas chez les Verts. Lundi, ils se sont inclinés face à Annecy (2-1) au Parc des Sports.

Laurent Batlles, coach de l' ASSE, a reconnu que ses joueurs ont répété les mêmes erreurs que sur la première partie de saison. « Sur ce que j’ai vu, notamment sur le premier but d’Annecy (à la 2e minute), certaines choses ne sont pas encore établies dans les têtes des joueurs. Comme trop souvent, on se pénalise seul », a-t-il déploré en conférence de presse, tout en pointant « un défaut d’efficacité et un manque de concentration ».

ASSE Mercato : Pierre Bouby doute de l'état d'esprit des recrues de Saint-Etienne

Mais pour Pierre Bouby (39 ans), consultant pour la Chaîne L’Équipe et commentateur des matchs de Ligue 2, l’ ASSE souffre d’un autre mal, depuis le début de saison. « Je ne suis pas sûr que les joueurs qui ont été recrutés à l’AS Saint-Etienne se mettent dans la tête qu’ils sont à Saint-Etienne. C’est des matchs de Coupe tous les week-ends. Et je n’ai pas l’impression que les joueurs (stéphanois, ndlr) sont dans cette disposition-là », a commenté l’ancien milieu de terrain.

Avant de poursuivre : « Il y a pour moi quelque chose qui est totalement différent sur la façon d’appréhender un match quand tu es à Saint-Etienne et quand tu es à Nîmes où à Laval. » En plus du fait que les joueurs de l’équipe actuelle de l’ ASSE ne connaissent pas le statut, l’ADN et l’histoire du club ligérien, Pierre Bouby pointe leurs « nombreuses erreurs individuelles » dans les matchs depuis le début de saison.