RC Lens Mercato : Le RCL officialise une signature en défense

Publié par Jules le 28 décembre 2022 à 16:20

À quelques jours seulement de l'ouverture du marché des transferts, le RC Lens a d'ores déjà finalisé une signature très importante en défense.

Actuel 2e de Ligue 1, le RC Lens devrait s'activer pour tenter de se renforcer dans l'optique de jouer la course à l'Europe en fin de saison. En effet, le RCL a de grandes ambitions pour cette saison et devrait logiquement recruter quelques joueurs au cours des prochaines semaines, d'autant plus que les blessures n'épargnent pas le club, qui vient de perdre Pereira da Costa qui devrait être absent plusieurs mois.

Il y a un peu plus d'un mois, le RC Lens avait d'ailleurs officialisé la signature de Julien Le Cardinal pour pallier l'absence prolongée de Jimmy Cabot en tant que piston droit. Une signature importante, mais qui en appelle d'autres pour le RC Lens. Aujourd'hui, le club a annoncé une signature très importante pour la suite de la saison. En effet, comme cela était attendu, Massadio Haïdara a bel et bien prolongé son contrat avec les Sang et Or. Une excellente nouvelle juste avant la reprise de la Ligue 1 suite à la longue pause imposée par la Coupe du monde au Qatar.

RC Lens Mercato : Massadio Haïdara rempile jusqu'en 2025 avec le RCL

Arrivé au RC Lens en 2018 après un passage en Premier League du côté de Newcastle, Massadio Haïdara est finalement devenu un élément essentiel du groupe de Franck Haise. En ce début de saison, le joueur formé à l'AS Nancy-Lorraine a pris part à 14 rencontres sur 15 possibles et s'est mué en titulaire en tant que défenseur au sein de la défense à trois du RCL.

C'est tout naturellement que le RC Lens a donc cherché à prolonger Massadio Haïdara. Aujourd'hui, le club a annoncé sur ses réseaux sociaux que le Malien avait signé un nouveau contrat avec le RCL jusqu'en 2025. Une excellente nouvelle pour les supporters Sang et Or qui apprécient la combativité du défenseur lensois.