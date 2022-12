RC Lens : Une terrible absence pourrait s'abattre sur le RCL

Publié par Enzo Vidy le 28 décembre 2022 à 13:20

À 24 heures de la reprise du championnat à Nice, le RC Lens pourrait faire face à une terrible absence. On fait le point.

Alors que le RC Lens est en passe de reprendre la compétition, la deuxième partie de saison ne commence déjà pas très bien pour les Sang et Or. Pour la rencontre de jeudi à l'Allianz Riviera face à l'OGC Nice, Franck Haise compte déjà deux absents de taille, à savoir Alexis Claude-Maurice et David Pereira da Costa. Pour le premier, rien de grave. Son absence est due à de simples raisons contractuelles comme l'a expliqué L'Équipe.

Pour rappel, Alexis Claude-Maurice est prêté par l'OGC Nice, et un accord a été passé entre les deux clubs pour qu'il ne joue pas face aux Aiglons. En revanche, l'inquiétude est de mise pour le jeune Pereira da Costa. D'après les propos de Franck Haise en conférence de presse, le milieu du RC Lens s'est fait mal à l'épaule il y a quelques jours à l'entraînement, et devrait manquer les deux prochains matchs du RCL. Si ce n'est plus.

RC Lens : Pereira da Costa absent jusqu'au mois d'avril ?

Si Franck Haise a confirmé le forfait de Pereira da Costa pour le match à Nice, il a également donné des nouvelles concernant la blessure de son joueur, et elles risquent de faire trembler les supporters du RC Lens. "On se donne quelques jours de réflexion, jusqu’à la fin de la semaine, pour décider de la suite et décider d’une éventuelle intervention chirurgicale. Dans ce cas, son indisponibilité serait comprise entre 8 et 12 semaines."

Si cela venait à se confirmer, ce serait un terrible coup dur pour le RC Lens. Depuis le début de la saison, le jeune milieu portugais a pris part à toutes les rencontres des Sang et Or, et s'était même offert une réalisation face à l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome, lors de la victoire 1-0 du RC Lens.