PSG : Un prodige en attaque évoque ses premiers mois à Paris

Très peu utilisé par Christophe Galtier cette saison, un attaquant du PSG s’est exprimé avant la réception du RC Strasbourg.

Le Paris Saint-Germain reçoit le RC Strasbourg ce soir pour la reprise du championnat de France. Le PSG pourra compter sur le retour de certains mondialistes pour cette rencontre, dont Kylian Mbappé et Neymar Jr. Privé de Lionel Messi, Christophe Galtier devrait aligner Hugo Ekitike à la pointe de l’attaque face au RCSA. L’attaquant de 20 ans a vécu des premiers mois difficiles au PSG, barré par une forte concurrence en attaque. L’ancien rémois s’est exprimé au micro de Canal+ avant la réception de Strasbourg.

« Je sais pourquoi je suis venu ici. Forcément, quand on arrive dans un club comme ça, il y a beaucoup d’attentes. Les gens attendent des performances et forcément, si ça ne vient pas, on se pose des questions. » Le prodige français pourrait grappiller de précieuses minutes en l’absence de Lionel Messi.

PSG : Hugo Ekitike affiche ses ambitions avec le PSG

L’attaquant du Paris Saint-Germain a conscience du défi qui l’attend avec le PSG. Malgré la forte concurrence en attaque, Hugo Ekitike est bien décidé à gagner la confiance de Christophe Galtier et à s’imposer au Paris SG. Le buteur de 20 ans s’est également exprimé sur les critiques de son faible rendement. « Moi, je suis à une position où je vais toujours être remis en question, parce que je suis venu avec une grosse étiquette, cette étiquette, il faut l’assumer. Et voilà, moi je l’assume. Ce n’est pas un souci. Si je suis mauvais, je serai le premier à le dire. Et si je suis bon aussi, je serai là et je vais continuer d’être bon. » Pressenti pour être titulaire ce soir au côté de Kylian Mbappé et Neymar Jr, Hugo Ekitike pourrait de nouveau marquer les esprits et faire taire les critiques.