OM : Dimitri Payet dévoile son grand objectif de la saison

Publié par Ange A. le 29 décembre 2022 à 05:34

Malgré sa situation à l’Olympique de Marseille cette saison, Dimitri Payet rêve d’un sacre particulier avec le club provençal.

Olympien le plus décisif la saison dernière, Dimitri Payet a perdu son statut cette saison à l’Olympique de Marseille. Le milieu offensif n’est plus qu’un simple remplaçant depuis la nomination d’Igor Tudor. Le milieu de terrain de 35 ans n’a disputé que six des 14 matchs auxquels il a pris part comme titulaire. Le Réunionnais compte en outre un seul but et trois passes décisives sur la campagne en cours. Au vu de sa saison, il a souvent été présenté comme un candidat au départ. Interrogé par La Provence, l’international tricolore a évoqué son avenir. Il ferme notamment la porte à un départ de Marseille. Malgré sa situation, le milieu reste également ambitieux pour le club phocéen. Il vise particulièrement un trophée avec l’OM.

OM : Dimitri Payet affiche ses ambitions avec Marseille

Toujours dans les colonnes du journal régional, le numéro 10 de l’Olympique de Marseille ne cache pas son objectif. Il souhaite remporter une compétition particulière avec l’OM. « En plus de la qualification en Ligue des Champions, la Coupe de France doit être un objectif aussi. On était engagés sur trois compétitions. On devait passer les poules en C1, ça aurait été quelque chose de grand. Aujourd’hui, c’est plus difficile de gagner le championnat, même si Monaco ou Lille l’ont fait par le passé. Mais quand on voit que le PSG est invaincu et possède une telle avance, on sait que c’est compliqué. La Coupe de France, évidemment, c’est un objectif », a confié le meneur de jeu.

Reste maintenant à savoir s’il parviendra enfin à remporter un titre majeur dans sa carrière. Éliminé de toutes compétitions européennes, le club phocéen ne jouera plus que sur deux tableaux cette saison. Quatrièmes du championnat, les Olympiens feront leur entrée en lice en Coupe de France face à Hyères le samedi le 7 janvier 2023.