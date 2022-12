OM Mercato : Dimitri Payet envoie un message fort à sa direction

Publié par Timothée Jean le 28 décembre 2022 à 12:34

Alors que la direction de l’ OM s’active en coulisse pour réduire son effectif lors du prochain mercato, Dimitri Payet a fait le point sur son avenir.

Dimitri Payet est l’un des grands perdants de la première partie de saison de l’Olympique de Marseille. Titulaire indiscutable sous les ordres de Jorge Sampaoli l'an dernier, le milieu offensif a été relégué sur le banc de touche par Igor Tudor. Il doit dorénavant se contenter d’un faible temps de jeu et est régulièrement laissé sur le banc lors des grands rendez-vous de l’ OM. Ce fût notamment le cas lors du Classico perdu face au PSG (1-0) ou encore lors de la terrible défaite face à Tottenham (1-2) en Ligue des Champions.

Cette situation a alors fait naître diverses spéculations sur son avenir. Dimitri Payet a rapidement été cité parmi les joueurs que l’ OM souhaiterait vendre dès cet hiver afin de soulager un peu ses finances qui ne sont pas au beau fixe. Après André-Pierre Gignac et Florian Thauvin, les Tigres de Monterrey songeraient aussi à s’attacher les services du capitaine marseillais. Tant d’arguments qui pourraient alors précipiter le départ du Réunionnais. Sauf que le principal concerné ne l’entend pas de cette oreille. Malgré son déclassement spectaculaire sur le banc de touche, Dimitri Payet est déterminé à retrouver son meilleur niveau sous le maillot phocéen. Et il n’a pas l’intention de bouger. « Je veux rester ici, terminer ici. Même si c’est compliqué, le challenge est excitant pour les années qui me restent et je compte bien le relever », a-t-il indiqué dans une longue interview accordée à La Provence.

OM Mercato : Dimitri Payet compte terminer sa carrière à Marseille

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’ OM, Dimitri Payet ne se voit pas évoluer ailleurs. Il a ainsi réitéré sa volonté de terminer sa carrière à l’Olympique de Marseille, son club de cœur. « Aujourd’hui, je ne me vois pas ailleurs. Je suis bien, ma famille aussi. On a trouvé notre équilibre », a-t-il ajouté. Le Réunionnais est heureux à l’ OM, où il a fait son retour en 2015 après un passage à West Ham en Premier League.

Il y a quelques années en arrière, le numéro 10 de l’ OM se disait déjà « Marseillais à vie » et avait accepté de baisser son salaire de façon considérable afin de prolonger son contrat jusqu'en 2024 et préparer sa reconversion. Aujourd’hui âgé de 35 ans, l’ancien Stéphanois ne compte pas raccrocher les crampons de sitôt. Il compte disputer encore plusieurs saisons sous le maillot phocéen si son corps lui permet. « Quand on arrive à cet âge, seul le corps peut dire si on peut continuer ou pas. Si j’ai de la chance d’être toujours sur le terrain, c’est que le corps répond encore », a-t-il conclu.