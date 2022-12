ASSE : Christian Lopez recadre les supporters de Saint-Etienne

Publié par Enzo Vidy le 29 décembre 2022 à 11:10

Alors que l' ASSE reçoit Caen vendredi à Geoffroy-Guichard, Christian Lopez, légende de Saint-Etienne, a critiqué la décision prise par les supporters.

Joueur de l' ASSE pendant 11 ans, de 1971 à 1982, Christian Lopez fait partie des joueurs que le public de Geoffroy-Guichard n'oubliera jamais. Évoluant au poste de libéro lors de ses belles années dans le Forez, il est entré dans l'histoire de l' ASSE et du football français lors d'un célèbre match de Coupe d'Europe des Clubs champions en 1976. Qualifié pour les quarts de finale, l'AS Saint-Etienne affronte le Dynamo Kiev et Christian Lopez va littéralement sauver son équipe en empêchant Oleg Blokhine d'inscrire le but de l'élimination pour l' ASSE.

Sur la contre-attaque qui suit, les Stéphanois ouvriront la marque, et se qualifieront pour les demi-finales. Aujourd'hui âgé de 69 ans, Christian Lopez reste très attentif à la situation des Verts, et est forcément très préoccupé par les résultats sportifs du club. Vendredi, l' ASSE accueille le Stade Malherbe de Caen à Geoffroy-Guichard, un stade et un public que l'ancien défenseur connait parfaitement bien.

ASSE : Christian Lopez estime que le boycott n'est pas la bonne solution

Après la nouvelle déconvenue lundi dernier à Annecy et une défaite 2-1, l' ASSE a provoqué une énième colère chez les supporters des Verts. Face à ces mauvais résultats qui s'enchainent depuis trop longtemps maintenant, les amoureux du club ont décidé de boycotter les matches à Geoffroy-Guichard à partir de vendredi pour la réception de Caen. Interrogé au micro de France Bleu Saint-Etienne Loire, Christian Lopez est revenu sur cette décision prise par les supporters de l' ASSE :

"À notre époque, nous disions toujours que le public stéphanois était le douzième homme. À l'heure actuelle, par rapport à tout ce qu'il se passe, les supporters doivent vraiment en avoir marre. Le fait de vouloir boycotter le prochain match à domicile contre Caen, c'est peut-être bien, mais je suis convaincu que les joueurs ont besoin du public." Le message est donc clair, les joueurs stéphanois auront besoin de leurs supporters pour s'en sortir, mais il n'est pas certain que ces derniers l'entendent de cette oreille.