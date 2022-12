Real Madrid Mercato : Le Real s'intéresse à une star du LOSC !

Publié par Thomas G. le 29 décembre 2022 à 15:40

Soucieux de se renforcer en attaque, les dirigeants du Real Madrid souhaiteraient s'attacher les services d'un attaquant du LOSC.

Le Real Madrid pourrait de nouveau marquer l’histoire cette saison en remportant la Ligue des Champions et la Liga. Les Merengues sont toujours en lice pour réaliser le back-to-back cette saison et asseoir leur domination sur le football européen. En parallèle, les dirigeants du Real Madrid souhaiteraient préparer l’avenir du club pour se maintenir au sommet. Dans cette optique, les Madrilènes veulent se renforcer en défense, au milieu de terrain et en attaque cet été. Ainsi, des pistes comme Alphonso Davies, Enzo Fernandez ou encore Jude Bellingham ont vu le jour ces dernières semaines.

Plus récemment, les Merengues auraient jeté leur dévolu sur un attaquant pour préparer la succession de Karim Benzema. Selon les informations de CalcioMercato, le Real Madrid serait intéressé par l’international canadien Jonathan David. Le buteur du LOSC est un attaquant moderne, capable de marquer des buts et de combiner dans les petits espaces. Son profil est très apprécié par le staff du Real qui voit en lui le concurrent idéal pour Karim Benzema.

Les récentes performances du Lillois ont attiré de nombreuses convoitises. En plus des Madrilènes, le PSG, Manchester United et Arsenal seraient également attentifs à sa situation. Jonathan David devrait, de fait, quitter Lille lors du mercato estival. Pour le récupérer, le Real Madrid et ses concurrents devront débourser près de 55 millions d’euros.

Real Madrid Mercato : Le nouveau projet du Real se met en place

Le Real Madrid devrait être l’un des acteurs majeurs du mercato estival. Les Merengues ont de grandes ambitions et des pistes prestigieuses. Enzo Fernandez et Jude Bellingham sont les deux grandes priorités du Real qui pourrait dépenser plus de 200 millions d’euros pour les recruter.

L’international anglais pourrait être la tête de gondole du nouveau projet galactique des Merengues. En parallèle, les Madrilènes souhaiteraient également prolonger les contrats de Luka Modric et Toni Kroos. Les deux légendes du Real Madrid pourraient accompagner la nouvelle génération dans ce nouveau projet ambitieux.